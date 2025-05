Der Verschönerungsverein Aschersleben hat gemeinsam mit Schülern rund 300 Tomatenpflanzen in der Pfeilergraben-Grundschule gesetzt – darunter seltene Sorten und bunte Blüten. Der 14. Tomatentag am 23. August widmet sich der spannenden Geschichte der Tomate.

Tomatenvielfalt trifft Blütenpracht: Pflanzaktion an der Pfeilergraben-Grundschule in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Am gestrigen Donnerstag sind auf dem Gelände der Pfeilergraben-Grundschule wieder rund 300 Tomatenpflanzen in die vorbereiteten Beete gesetzt worden. 150 Sorten werden es sein, weiß Matthias Stier von der Interessengemeinschaft Tomate im Verschönerungsverein Aschersleben. In diesem Jahr soll der inzwischen 14. Tomatentag am 23. August in Aschersleben unter dem Titel „Geschichte der Tomaten“ stehen.