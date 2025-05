Singen macht Spaß, bei der Liedertafel Ermsleben schon seit 1845. Der Chor, der selbst Kriegszeiten standhielt, lädt jetzt in den Landschaftspark Degenershausen ein.

Ermsleben/MZ. - „180 Jahre, ohne Unterbrechung!“ - Rosemarie Mörtzsch ist hörbar stolz auf die lange Tradition ihres Chores, der 1845 vom Lehrer Carl Brode und „25 ehrsamen Bürgern“ als „Singverein zu Ermsleben“ gegründet wurde und selbst in Kriegszeiten bestand.

Das Jubiläum des Chores, der sich 1885 in „Liedertafel von 1845 Ermsleben“ umbenannte und in dem später auch Frauen singen durften, wird am 24. Mai mit einem Chorfest im Landschaftspark Degenershausen gefeiert.

Das Freundschaftssingen, wie Rosemarie Mörtzsch es nennt, beginnt um 14 Uhr. Mit dabei sind neben den Ermslebener Sängerinnen und Sängern der Männerchor Opperode, der Männerchor Westdorf und der Chor „Frohsinn“ aus Quenstedt.

Welche Lieder gesungen werden, ist auf den Flyern zu sehen, die zum Chorfest ausgelegt werden. Schließlich sind die Zuhörer eingeladen mitzusingen. „Das wünschen wir uns auch von unseren Gästen.“

„Am Brunnen vor dem Tore“, „Du hast den Farbfilm vergessen“, „Oh happy day“ - zum Repertoire der Liedertafel gehören Volkslieder ebenso wie Schlager oder Gospel.

Im Chor unter der Leitung von Marina Röse singen Laien. „Das Wichtigste ist: Singen macht Spaß, ist gesund, fördert das Wohlbefinden und die Gemeinschaft.“ Und es biete eine Möglichkeit, sich auf etwas zu freuen: nämlich auf die Chorprobe einmal in der Woche. „Mal rauszukommen, etwas anderes zu erleben, das ist doch eigentlich das Wichtigste, gerade auch für Leute, die vielleicht im Alltag sehr angespannt oder schon älter sind.“

Die Liedertafel hat derzeit 22 Sängerinnen und Sänger, zwei von ihnen sind noch berufstätig. „Das zeigt unseren Altersdurchschnitt“, sagt Rosemarie Mörtzsch. Die älteste Sängerin sei 85, singe aber aktiv mit. Doch „uns fehlt wie vielen Vereinen der Nachwuchs.“

Der Eintritt zum Chorfest ist frei, um eine Spende wird gebeten.