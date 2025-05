Büchertausch in Zeitz

Reiko Jobst blättert durch die „Neuerscheinungen“ in den Bücherregalen der Wohnungsgenossenschaft 1. Mai in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Attraktiver als vorher zeigt sich das Extra-Büro der Wohnungsgenossenschaft 1. Mai in der Geußnitzer Straße 73 in Zeitz. „Nachdem wir außen einiges modernisiert und eine Photovoltaikanlage angebracht haben, wurde dieser Raum umgestaltet“, erklärt Reiko Jobst, Technischer Vorstand. „Nun können potenzielle Mieter in noch angenehmerer Atmosphäre betreut werden.“

In diesem Raum befindet sich auch wieder die Bücherregalecke, die zur Zeit der Schließung der Bibliothek in Zeitz-Ost entstanden ist. Hier können sich interessierte „Bücherwürmer“ Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9.30 bis 15 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr austauschen, gelesene Bücher reinstellen und sich neuen Lesestoff raussuchen. „Das Angebot wird rege genutzt“, sagt Reiko Jobst und schaut sich die „Neuerscheinungen“ an. „Und jeder ist hier herzlich willkommen.“