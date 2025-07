Weißenfels/MZ. - Das kleine Geschenk passt in jede Hosentasche: Mit einer Packung Tafelkreide sind vor wenigen Tagen 82 Abiturienten des beruflichen Gymnasiums in Weißenfels in die Ferien verabschiedet worden. Mit einem kleinen Geschenk, das symbolisch für einen großen Wandel stehen sollte. „Im zurückliegenden Schuljahr haben wir die Digitalisierung an den Berufsbildenden Schulen endgültig abgeschlossen. Wir haben alle Kreidetafeln entsorgt“, berichtet Schulleiter Jörg Riemer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.