Viele Stars standen in Beesenlaublingen schon auf der Parkbühne. So knüpfen Beesenlaublinger mit der „Parkzeit“ an alte Tradition an und sammeln Spenden.

So lebt Parkbühne in Beesenlaublingen wieder auf - samt Spendensammlung für Uralttoiletten

Beesenlaublingen/MZ. - Einst standen auf der Parkbühne in Beesenlaublingen die ganzen großen Stars wie Boney M. vor tausenden Fans. Nachdem es in den zurückliegenden Jahren ruhig geworden war im Park, versucht nun der Parkverein wieder Leben auf die große Bühne zu bringen. Und das gelang am vergangenen Samstag bei der „Parkzeit“ bestens.