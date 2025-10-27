Während sich Frank Tallig und Steffi Rieger auf die Stichwahl vorbereiten, sprechen die übrigen Kandidaten über die Ergebnisse der Wahl vom 26. Oktober.

Nach der Bürgermeisterwahl in Hettstedt: Wie die Reaktionen der übrigen Kandidaten ausfallen

Nach gut einer Stunde waren die Wahlhelfer – wie hier das Team im Rathaus – mit der Auszählung der Stimmzettel in den zwölf Wahllokalen durch.

Hettstedt/MZ. - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Zumindest bei den beiden Stichwahlkandidaten Frank Tallig (CDU) und Steffi Rieger (parteilos), die am 9. November erneut um das Amt des Bürgermeisters in Hettstedt auf Stimmenfang gehen.