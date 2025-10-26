Bürgermeisterwahl in Hettstedt Frank Tallig und Steffi Rieger in der Stichwahl: Das sagen die Bürgermeisterkandidaten zum Zwischensieg
Die Bürgermeisterwahl in Hettstedt wird am 9. November mit einer Stichwahl fortgesetzt. Wie die sechs Kandidaten abgeschnitten haben und wie der Wahltag in der Kupferstadt verlief.
Aktualisiert: 27.10.2025, 11:59
Hettstedt/MZ. - Die Hettstedter haben gewählt: Der CDU-Kandidat Frank Tallig und die Parteilose Steffi Rieger treten am 9. November erneut in einer Stichwahl beim Kampf um das Bürgermeisteramt in Hettstedt gegeneinander an.