Bürgermeisterwahl in Hettstedt Frank Tallig und Steffi Rieger in der Stichwahl: Das sagen die Bürgermeisterkandidaten zum Zwischensieg

Die Bürgermeisterwahl in Hettstedt wird am 9. November mit einer Stichwahl fortgesetzt. Wie die sechs Kandidaten abgeschnitten haben und wie der Wahltag in der Kupferstadt verlief.