  4. Bürgermeisterwahl Hettstedt: Tallig und Rieger vor Stichwahl

Die Bürgermeisterwahl in Hettstedt wird am 9. November mit einer Stichwahl fortgesetzt. Wie die sechs Kandidaten abgeschnitten haben und wie der Wahltag in der Kupferstadt verlief.

Von Tina Edler Aktualisiert: 27.10.2025, 11:59
Im Rathaus der Stadt wurden ab 18 Uhr im Briefwahlteam um Wahlleiterin Christina Kosiol (2.v.re.) die Briefwahlstimmen ausgewählt.
Im Rathaus der Stadt wurden ab 18 Uhr im Briefwahlteam um Wahlleiterin Christina Kosiol (2.v.re.) die Briefwahlstimmen ausgewählt. (Foto: Maik Schumann)

Hettstedt/MZ. - Die Hettstedter haben gewählt: Der CDU-Kandidat Frank Tallig und die Parteilose Steffi Rieger treten am 9. November erneut in einer Stichwahl beim Kampf um das Bürgermeisteramt in Hettstedt gegeneinander an.