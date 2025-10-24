Für die Bürgermeisterwahl in Hettstedt am 26. Oktober haben schon über tausend Bürger ihre Stimme per Post abgegeben. Was es sonst noch an Zahlen und Fakten zur Wahl gibt.

Ein Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Bürgermeisterwahl in Hettstedt

Hettstedt/MZ. - Hettstedts amtierender Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) hat sein Kreuz für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 26. Oktober, schon gesetzt. „Ich habe meine Stimme per Briefwahl abgegeben“, sagt er. Für wen, das bleibt natürlich Wahlgeheimnis. Aber mit seiner Entscheidung zur Briefwahl ist er nicht allein. 1.150 Bürger haben die Unterlagen dafür bei der Stadtverwaltung beantragt. Und das sind einige mehr als bei der zurückliegenden Bürgermeisterwahl, weiß Stadtsprecherin Christin Saalbach zu berichten: „2018 haben 748 Einwohnerinnen und Einwohner an der Briefwahl teilgenommen.“