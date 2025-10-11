Sechs Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Wenn zur Wahl am 26. Oktober keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht, folgt am 9. November die Stichwahl.

Am 26. Oktober haben die Hettstedter die Wahl - alles rund um die Kandidaten fürs Bürgermeisteramt

Am 26. Oktober wird in Hettstedt ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt.

Hettstedt/MZ - Am 26. Oktober wird in Hettstedt ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Der derzeitige Amtsinhaber Dirk Fuhlert (parteilos) tritt nicht wieder an. Dafür aber sechs andere Kandidaten.