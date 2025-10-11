Bürgermeisterwahl in Hettstedt Am 26. Oktober haben die Hettstedter die Wahl - alles rund um die Kandidaten fürs Bürgermeisteramt
Sechs Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Wenn zur Wahl am 26. Oktober keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht, folgt am 9. November die Stichwahl.
11.10.2025, 14:00
Hettstedt/MZ - Am 26. Oktober wird in Hettstedt ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Der derzeitige Amtsinhaber Dirk Fuhlert (parteilos) tritt nicht wieder an. Dafür aber sechs andere Kandidaten.