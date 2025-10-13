Die Schäferin, die für die Beweidung des Naturschutzgebietes an den Gegensteinen bei Ballenstedt gesorgt hat, kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Der Ortschaftsrat Rieder fordert nun einen kompletten Rückbau des Weidezauns, der Schäfern die Arbeit erleichtern soll.

Beliebtes Ausflugsziel im Harz: Debatte um Weidezaun an den Gegensteinen flammt wieder auf

Ein Bild, das es auch künftig geben soll: Schafe weiden im Naturschutzgebiet an den Gegensteinen bei Ballenstedt.

Rieder/MZ. - Mehr als 14 Jahre lang hat Schäferin Kathleen Bauschke mit ihren Tieren Landschaftspflege an den Gegensteinen betrieben und so dafür gesorgt, dass der Lebensraum seltener Pflanzenarten erhalten bleibt. Nach ihrem schweren Unfall im Frühjahr 2024 kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben.