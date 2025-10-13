Land schreibt Lehrerstellen aus Jetzt bewerben: Lehrer gesucht in Eisleben, Sangerhausen, Helbra und Co

Ob Grundschule in Helbra oder Gymnasium in Sangerhausen – in Mansfeld-Südharz fehlen Lehrer. Sachsen-Anhalt schreibt 263 Stellen aus, viele davon direkt in der Region. Warum auch Quereinsteiger jetzt gefragt sind und welche Schulen konkret suchen, lesen Sie hier.