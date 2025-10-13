weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Karriere im Klassenzimmer: Sachsen-Anhalt sucht Lehrer

Land schreibt Lehrerstellen aus Jetzt bewerben: Lehrer gesucht in Eisleben, Sangerhausen, Helbra und Co

Ob Grundschule in Helbra oder Gymnasium in Sangerhausen – in Mansfeld-Südharz fehlen Lehrer. Sachsen-Anhalt schreibt 263 Stellen aus, viele davon direkt in der Region. Warum auch Quereinsteiger jetzt gefragt sind und welche Schulen konkret suchen, lesen Sie hier.

Von Beate Thomashausen Aktualisiert: 13.10.2025, 13:15
Blick auf die Schlossplatzschule in Eisleben. In der Grundschule wurden umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen.
Blick auf die Schlossplatzschule in Eisleben. In der Grundschule wurden umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt setzt Kurs auf eine starke Bildungslandschaft und sucht erneut Lehrer: Insgesamt 263 Stellen für Lehrkräfte wurden jetzt ausgeschrieben, 252 an allgemeinbildenden Schulen und elf an berufsbildenden Schulen.