Zum Hubertusfest auf der Burg Roßlau schaute die erste Vizepräsidentin des Landesjagdverbands Sachsen-Anhalt vorbei. Warum Jägerinnen aus ihrer Sicht nichts Besonderes mehr sind.

Neuer Wind in der Männerdomäne - Besucher erhalten beim Hubertusfest in Roßlau viele Einblicke

Zum sechsten Mal fand das Hubertusfest auf der Burg Roßlau statt.

Rosslau/MZ. - Mancher bekommt beim Klang von Beethovens 9. Sinfonie oder „der kleinen Nachtmusik“ Gänsehaut. Andere lieben die schnellen Beats des Techno und Electronic Dance. Für Jan Blaue ist was ganz anderes Musik in seinen Ohren. „Die Laute des Hundes sind die Melodien im Wald“, so der passionierte Jäger und Hundekenner aus dem Raum Zerbst, der am Samstag die Vorführung der Jagdhunde zum diesjährigen Hubertusfest auf der Roßlauer Burg moderierte.