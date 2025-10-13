Ausflugsziel bei Ballenstedt Rückbau gefordert: Neuer Zoff um umstrittenen Zaun an den Gegensteinen im Harz
200.000 Euro für einen Weidezaun, der kaum genutzt wird? In Rieder im Harz wächst der Widerstand gegen die Begrenzung an den Gegensteinen. Nach dem Ausfall der Schäferin steht die Zukunft der Beweidung nun gänzlich auf der Kippe.
Aktualisiert: 13.10.2025, 16:51
Rieder/MZ. - Mehr als 14 Jahre lang hat Schäferin Kathleen Bauschke mit ihren Tieren Landschaftspflege an den Gegensteinen im Harz betrieben und so dafür gesorgt, dass der Lebensraum seltener Pflanzenarten erhalten bleibt. Nach ihrem schweren Unfall im Frühjahr 2024 kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und das hat Folgen.