200.000 Euro für einen Weidezaun, der kaum genutzt wird? In Rieder im Harz wächst der Widerstand gegen die Begrenzung an den Gegensteinen. Nach dem Ausfall der Schäferin steht die Zukunft der Beweidung nun gänzlich auf der Kippe.

Rückbau gefordert: Neuer Zoff um umstrittenen Zaun an den Gegensteinen im Harz

Ein Bild, das es auch künftig geben soll: Schafe weiden im Naturschutzgebiet an den Gegensteinen bei Ballenstedt im Harz.

Rieder/MZ. - Mehr als 14 Jahre lang hat Schäferin Kathleen Bauschke mit ihren Tieren Landschaftspflege an den Gegensteinen im Harz betrieben und so dafür gesorgt, dass der Lebensraum seltener Pflanzenarten erhalten bleibt. Nach ihrem schweren Unfall im Frühjahr 2024 kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und das hat Folgen.