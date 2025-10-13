An der Sekundarschule Raguhn ist vor ein paar Tagen ordentlich zugepackt worden. Wie es dazu kam.

Raguhner Schulgelände erstrahlt in neuem Glanz - 173 Helfer beteiligen sich am 18. Freiwilligentag

Raguhn/MZ. - An der Sekundarschule Raguhn ist vor ein paar Tagen ordentlich zugepackt worden. Zum 18. Mal lief der Freiwilligentag – eine Aktion, die die Schule zweimal im Jahr auf die Beine stellt. 173 Helferinnen und Helfer beteiligten sich: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern, Lehrkräfte und Förderer.