weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Besondere Aktion: Raguhner Schulgelände erstrahlt in neuem Glanz - 173 Helfer beteiligen sich am 18. Freiwilligentag

Besondere Aktion Raguhner Schulgelände erstrahlt in neuem Glanz - 173 Helfer beteiligen sich am 18. Freiwilligentag

An der Sekundarschule Raguhn ist vor ein paar Tagen ordentlich zugepackt worden. Wie es dazu kam.

Von Thomas Schmidt 13.10.2025, 16:32
Mit Harke und Motivation: Freiwillige säubern Wege im Schulpark.
Mit Harke und Motivation: Freiwillige säubern Wege im Schulpark. Foto: Rosenthal

Raguhn/MZ. - An der Sekundarschule Raguhn ist vor ein paar Tagen ordentlich zugepackt worden. Zum 18. Mal lief der Freiwilligentag – eine Aktion, die die Schule zweimal im Jahr auf die Beine stellt. 173 Helferinnen und Helfer beteiligten sich: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern, Lehrkräfte und Förderer.