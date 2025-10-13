weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
13.10.2025, 14:36
Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr.
Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr.

Petersroda/MZ. - Auf der B184 bei Petersroda ist es am Sonntagabend, 12. Oktober, zu einem Unfall gekommen.

Gegen 20.45 Uhr hatte der 47-jährige Fahrer eines Lkw Daimler-Benz die B 184 aus Richtung Delitzsch befahren, um bei Petersroda nach links auf die Kreisstraße K 2058 abzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Fahrzeugführer eines Lkw VW, der auf der B 184 in Fahrtrichtung Delitzsch unterwegs war.

Verletzt wurde dabei die 25-jährige Insassin des VW. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.