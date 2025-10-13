Zu einem versuchten Raub ist es am Sonntag in Aschersleben gekommen. Als Zeugen zur Hilfe eilten, flüchteten die Täter. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Ascherslebener Herrenbreite zu einem Angriff einen 65-jährigen Mann gekommen.

Aschersleben/MZ - Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 65-jähriger Mann auf der Herrenbreite von zwei bislang unbekannten Personen angegriffen. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sollen die Täter den Mann mehrfach getreten haben, wodurch er zu Fall kam.

Am Boden liegend, sollen die beiden versucht haben, Geld aus den Taschen des Opfers zu entwenden. Als Zeugen zum Tatort eilten, um dem Mann zu helfen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten haben die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und gehen ersten Hinweisen nach.

Weitere Zeugenaussagen nimmt das Polizeirevier Aschersleben unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.