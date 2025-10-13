Die Gewässerumlage im Südlichen Anhalt steigt in allen drei Verbänden. Erneut gibt es Kritik an den hohen Verwaltungskosten. Verbesserungsvorschläge stoßen auf rechtliche Hürden.

Grundstückseigentümer zahlen für die Reinigung und Pflege von Gewässern.

Südliches Anhalt/MZ. - Der Stadtrat Südliches Anhalt hat auf seiner Sitzung Anfang Oktober Änderungen bei der Gewässerumlage beschlossen. Gemeint ist das Geld, das Grundstückseigentümer zahlen für die Reinigung und Pflege von Gewässern. Das betrifft drei Unterhaltungsverbände im Stadtgebiet, deren Umlagesätze für das Jahr 2024 wie folgt aussehen: