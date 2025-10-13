weather wolkig
Wittenberg
  4. Musik in der Altstadt: „open stage“ in Wittenberg soll weitergehen

Veranstalter ziehen positives Fazit nach dem letzten Auftritt.

Von Marcel Duclaud 13.10.2025, 13:00
Das Abschlusskonzert der open- stage-Reihe fand im Arsenal statt: mit Fabienne & Mr. Smith. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/mz. - Ein positives Fazit zieht die Wittenberger Marketing GmbH im Blick auf das Format „open stage“, das in diesem Jahr zum ersten Mal über die Bühne gegangen ist. An verschiedenen Standorten in der Altstadt fanden Konzerte statt, teils in Kooperation mit Gastronomen. Am Donnerstag war die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, im Arsenal traten „Fabienne & Mr. Smith“ auf.