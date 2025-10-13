Das Abschlusskonzert der open- stage-Reihe fand im Arsenal statt: mit Fabienne & Mr. Smith.

Wittenberg/mz. - Ein positives Fazit zieht die Wittenberger Marketing GmbH im Blick auf das Format „open stage“, das in diesem Jahr zum ersten Mal über die Bühne gegangen ist. An verschiedenen Standorten in der Altstadt fanden Konzerte statt, teils in Kooperation mit Gastronomen. Am Donnerstag war die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, im Arsenal traten „Fabienne & Mr. Smith“ auf.