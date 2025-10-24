Wie der Tourismus in Lützen angekurbelt werden könnte

Das Museum "Lützen 1632" und die Gustav-Adolf-Gedenkstätte im herbstlichen Gewand aus der Vogelperspektive, Oktober 2025.

Lützen - „Was haben wir? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir dazu?“, das sind Kernfragen, die sich Manuela Dietz derzeit stellt. Denn die Leiterin der Lützener Museen macht sich Gedanken um eine bessere touristische Vermarktung ihrer Einrichtungen und in dem Zusammenhang auch der Stadt insgesamt. „Die Museen sind Teil der touristischen Infrastruktur“, stellt sie fest. Und diese müsse gezielt ausgebaut werden.