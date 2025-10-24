„Klein-Schweden“ in Lützen? Wie der Tourismus in Lützen angekurbelt werden könnte
Welche Ideen die städtische Museumsleiterin Mauela Dietz hat
24.10.2025, 11:44
Lützen - „Was haben wir? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir dazu?“, das sind Kernfragen, die sich Manuela Dietz derzeit stellt. Denn die Leiterin der Lützener Museen macht sich Gedanken um eine bessere touristische Vermarktung ihrer Einrichtungen und in dem Zusammenhang auch der Stadt insgesamt. „Die Museen sind Teil der touristischen Infrastruktur“, stellt sie fest. Und diese müsse gezielt ausgebaut werden.