Zörbig/MZ. - Wegen der laufenden Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr in Zörbig kommt es ab Montag zu zahlreichen Änderungen im Schul- und Linienbusverkehr der Region. Bürgermeister Matthias Egert (CDU) teilt mit, dass Stadtverwaltung und Vetter gemeinsam nach Lösungen gesucht haben, um trotz der Sperrungen möglichst viele Haltestellen erreichbar zu halten. Alle betroffenen Schulen wurden informiert, damit Eltern und Kinder rechtzeitig über geänderte Fahrzeiten und Haltepunkte Bescheid wissen.

Betroffen sind nahezu alle Linien durch Zörbig: So verschieben sich bei mehreren Fahrten die Abfahrtszeiten um bis zu fünf Minuten. Betroffen sind die Sekundarschule Raguhn, die Grund- und Sekundarschule Zörbig sowie die Förderschule „Erich Kästner“. In Zörbig entfallen die Haltestellen Bitterfelder Straße, Flutgraben, Jeßnitzer Straße und ThuraMark vorübergehend. Die Linie 440 in Richtung Bitterfeld fährt am Markt jeweils drei Minuten früher, während andere Linien geringfügig später starten.

Für das Gymnasium Wolfen entfällt der Halt an der Jeßnitzer Straße, Ersatz bietet die Linie 440 ab Bitterfelder Straße, Florian-Geyer-Straße oder Schützenplatz. Zum Gymnasium Bitterfeld fährt die Linie 440/107 drei Minuten später, der Zubringer zum Liborius-Gymnasium Dessau drei Minuten früher.

Alle Infos gibt es unter https://www.mein-bus.net/Linienverkehr/Meldungen/meldung-4155.html.