Der „Hohe Posten“ bleibt erhalten, ist aber an den Innenhof des Grauen Hofs versetzt worden. Grund ist die Vorbereitung für eine neue Skulptur, die den Platz zwischen Grauem Hof und Hoher Straße bereichern soll.

Blick von oben auf den Platz, der in den kommenden Wochen zumindest in Sachen Kunst umgestaltet wird.

Aschersleben/MZ. - Der Hallenser Bildhauer Bernd Göbel wird in Aschersleben erneut Spuren hinterlassen. Schon jetzt ist er in der Stadt präsent – mit der Bronzefigur zu Ehren des Universalgelehrten Adam Olearius an der historischen Stadtmauer am Johannistorturm. Nun folgt schon ganz bald ein weiteres Kunstwerk. Fest steht bereits: Die Plastik ist vollendet und soll noch in diesem Herbst auf dem Platz zwischen dem Grauem Hof und der Hohen Straße ihren Platz finden.