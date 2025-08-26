Weil ein Skoda im Gegenverkehr riskante Überholmanöver durchführte, ist es auf der L50 zwischen Bebitz und Trebitz zu einem Unfall gekommen.

Wegen riskanten Überholmanövern ist es auf der L50 zwischen Bebitz und Trebitz zu einem Unfall gekommen.

Bebitz/Trebitz. – Auf der L50 zwischen Bebitz und Trebitz (Salzlandkreis) hat es Montagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem eine Person verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Demnach habe ein Skoda im Gegenverkehr riskante Überholmanöver durchgeführt. Durch die aggressive Fahrweise habe ein anderer Pkw stark bremsen müssen. Daraufhin bremste auch das nachfolgende Auto stark ab und fuhr dem ersten Pkw auf, worauf der Airbag ausgelöst wurde.

Riskante Überholmanöver lösen Unfall auf L50 zwischen Bebitz und Trebitz aus

Dadurch wurde die Fahrerin im Gesicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Der graue Skoda Oktavia oder Superb setzte seine Fahrt fort und konnte unerkannt entkommen. Auf der Landesstraße kam es durch den Unfall zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03471/37 90 zu melden.