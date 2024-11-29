Noch bis zum 6. Januar 2026 sind in Sachsen-Anhalt Ferien – und damit beste Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Ob märchenhafte Begegnungen mit der Schnee- und Eiskönigin, Rodelspaß im Winter oder eine Runde auf dem Eis: Zum Start ins neue Jahr gibt es im Land viele Angebote für Familien.

Schnee- und Eiskönigin, Rodeln oder Schlittschuh laufen: Das sind unsere Ferientipps

«Magische Lichterwelten» gibt es auch in Halle zu bewundern. Für viele Kinder gehört der riesige beleuchtete Wal zu den Highlights. Die neuen Lichtinstallationen sind vom 12. Dezember bis 1. März zu sehen.

Magdeburg/Halle (Saale). Noch bis zum 6. Januar 2026 sind in Sachsen-Anhalt Ferien. Keine Zeit für Langeweile, denn auch zum Jahresstart ist jede Menge los im Land. Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

Finale für Wintermärkte

Wer von Weihnachten einfach nicht genug bekommen kann, hat auch nach den Feiertagen die Möglichkeit, die festliche Stimmung zu bewahren. In diesen Städten in Sachsen-Anhalt öffnen die Wintermärkte.

Außerdem hat es zum Neujahr vor allem im Harz geschneit. Also: Schlitten raus und los: Das sind die schönsten Rodelpisten im Harz.

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Eisvergnügen für die ganze Familie im Harz

Auf 600 Metern Höhe bietet die Schierker Feuerstein Arena in Schierke in den Ferien jede Menge Abwechslung: Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Eisdiscos, Eislaufkurse und das beliebte Schlägerlaufen mit Schläger und Puck. Kinder wie Erwachsene können hier Neues ausprobieren, sich austoben oder einfach gemeinsam Zeit auf dem Eis verbringen. Kultur- und Sportveranstaltungen runden das Angebot ab und machen die Arena zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Beim Schlägerlaufen am Donnerstag, 8. Januar 2026, können Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Eishockeyschläger und Puck über das Eis flitzen und ihr Können testen.

Schlägerlaufen am Donnerstag, 8. Januar 2026,Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode OT Schierke

Die Glasmanufaktur Harzktristall in Derenburg produziert echtes Glück

In der Glasmanufaktur Harzkristall kann man Glasmacher und Glasmaler bei der Arbeit beobachten. Aber nicht nur das: erwachsene Besucher und Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich ihre eigenen Christbaumkugeln zu blasen, Figuren zu gießen oder Durstkugeln herzustellen. Zusätzlich wird ein Glasmacherkurs angeboten, in dem Interessierte Schritt für Schritt alles über die Arbeitsgänge und Werkezuge lernen.

Datum: Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag von 9.30 - 17.30 Uhr geöffnet, bei einigen Angeboten wird um Voranmeldung gebeten

Winterliche Kultfigur: Die Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ in Halberstadt

Die neue Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ im Schraube Museum Halberstadt lädt Familien ein, Winterluft zu schnuppern und die faszinierende Geschichte des Schneemanns zu entdecken – vom finsteren Wintergeist zum fröhlichen Kultsymbol. Neben winterlichen Motiven aus „Halberstadt im Winter“ gibt es Lesungen, kreative Workshops, Bastelaktionen und gemütliche Film- und Flimmerstunden. Kinder können außerdem noch bis zum 20. Februar beim großen Schneemann-Malwettbewerb mitmachen.

Datum: noch bis zum 20. Februar, donnerstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr, Schraube-Museum. Wohnkultur um 1900 Voigtei 48, 38820 Halberstadt

Ein kleiner Schneemann steht am Rand der Brockenstraße. Die ersten Schneeflocken haben schon im Oktober den Harz erreicht. (Foto: DPA)

"Aladin - das Musical" in Bernburg

Zu Beginn des neuen Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in Bernburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Datum: 6. Januar ab 16 Uhr, Carl-Maria-von-Weber-Theater, Bernburg

"Die Schneekönigin" in der Baumannshöhle

In der Baumannshöhle im Harz gibt es in der Winterzeit besondere Erlebnisse für die ganze Familie: Ein winterliches Märchen über Mut und Freundschaft: Als Kay spurlos verschwindet, macht sich Gerda allein auf die Suche nach ihm. Ihre Reise führt sie bis ins Reich der geheimnisvollen Schneekönigin. Mit viel Herz, neuen Freunden und großer Liebe stellt sie sich der Kälte – und zeigt, dass Wärme stärker sein kann als Eis.

„Die Schneekönigin“: am 2. | 3. | 4. Januar 2026 jeweils um 16 Uhr, sowie im Februar am 20. und 21. auch um 16 Uhr.

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: jeden Sonnabend, jeweils 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Kay steht der Schneekönigin in der Baumannshöhle gegenüber – umgeben von "Eis", Dunkelheit und geheimnisvollem Höhlen-Glanz. (Foto: Veranstalter)

"Der Räuber Hotzenplotz" als Theaterstück in Dessau

Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist 'ne Wucht! Das Anhaltische Theater gibt als Wintermärchen "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler für alle ab 6 Jahren. Der Räuber Hotzenplotz muss sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, auch Kasperl und Seppel sind ihm dicht auf den Fersen, um die Kaffeekanne der Großmutter wieder zu beschaffen. Ob ihnen das gelingen wird?

Termine: 6. Januar, 16 Uhr; 25. Januar, 17 Uhr und 22. Februar, 17 Uhr; Anhaltisches Theater: Großes Haus, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Weihnachtscircus in Halle: Artistik ohne Tiere begeistert Familien

Wer in der Adventszeit nach einem aufregenden Familienausflug sucht, wird beim Weihnachtscircus „Atemlos“ in Halle fündig. Ohne Tiere, dafür mit spektakulärer Artistik: Motorradfahrer rasen durch Stahlkugeln, Akrobaten aus zehn Ländern zeigen atemberaubende Tricks, und das Publikum ist von Anfang an begeistert. Das Zelt am Gimritzer Damm ist noch bis zum 4. Januar täglich geöffnet – ein Erlebnis für Groß und Klein, das Action, Staunen und Weihnachtsstimmung perfekt verbindet.

Der Weihnachtscircus wird derweil bis einschließlich 4. Januar täglich geöffnet sein, lediglich zu Heiligabend und am Neujahrstag sind Ruhetage.

Spaß mit Riesenrutsche: Das Maya mare hat wieder geöffnet

Wer noch ein winterliches Abenteuer für die ganze Familie sucht, sollte einen Besuch im frisch renovierten Maya mare einplanen. Die neue Rutschenwelt begeistert Groß und Klein – besonders die neue Kukulkan-Rutsche, eine Reifenrutsche mit Soundeffekten und wechselnden hellen und dunklen Abschnitten, sorgt für fast eine Minute Rutschvergnügen.

Herzstück des Maya mare nach drei Monaten Umbau ist die völlig neu gestaltete Rutschenwelt, die sich unter anderem mit spektakulären Sound- und Lichteffekten präsentiert. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: Schon der vierjährige Theo testet begeistert seine neue Schwimmweste im warmen Wasser. Ein perfekter Tagesausflug für Familien, die Action, Spiel und Entspannung kombinieren wollen.

Ab dem 2. Januar wieder täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet,

Am Wasserwerk 1 ∙ 06132 Halle (Saale), Telefon: +49 345 77 42 0

Schwimmen in den Weihnachtsferien in Halle

Die Bäder Halle GmbH lädt in den Weihnachtsferien zum aktiven Schwimmen in die Schwimmhalle Saline und die Schwimmhalle Neustadt ein. Beide Bäder sind an allen Tagen rund um den Jahreswechsel von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Sauna in der Saline öffnet ab 9 Uhr. Zudem bietet das Unternehmen im Januar 2026 Seepferdchen-Schwimmkurse in der Schwimmhalle Saline an. Sie starten ab Samstag, 17. Januar, als Wochenendkurs oder ab Montag, 19. Januar, als Wochentagskurs. Anmeldungen sind direkt vor Ort in der Schwimmhalle Saline, Mansfelder Straße 50, möglich.

Set-Caching Erlebnis-Touren in Sachsen-Anhalt

Die kostenfreien Set-Caching Erlebnis-Touren führen ganzjährig und flexibel an originalen Drehorten in Sachsen-Anhalt vorbei – ideal für Familien, die frische Luft, spannende Rätsel und einen Ausflug mit Abenteuer verbinden möchten. Highlights für die Vorweihnachtszeit sind unter anderem die digitale Zeit-Reise-Rätsel-Tour „Im Takt der Zeit“ am Schloss- und Domplatz Merseburg passend zum Film „Bach – Ein Weihnachtswunder“ (Mediathek MDR). Film- und Buchfans können zudem auf den Spuren von „Woodwalkers“ in den Blankenburger Sandsteinhöhlen oder der Wintersteinschule aus „Die Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode spannende AR-Erlebnisse und Fotomöglichkeiten entdecken.

Datum: ganzjährig, zeitlich flexibel, Ort: Original-Drehorte in Sachsen-Anhalt (z. B. Merseburg, Blankenburg, Wernigerode, Arche Nebra), erlebnisse.set-caching.de

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Kostenlose Planetenausstellung im Planetarium in Halle

Das Planetarium Halle lädt zur kostenlosen Planetenausstellung ein, die während der regulären Hausöffnungszeiten besichtigt werden kann. Die Faszination des Sonnensystems wird hier greifbar: Besucher entdecken unter anderem ein tastbares Relief des Olympus Mons (des größten Berges unseres Sonnensystems), einen echten, 1,5 kg schweren Meteoriten aus Arizona und den tastbaren Erdglobus. Die beleuchteten Farbtafeln bieten zudem kompakte Informationen zu allen Planeten.



Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 15 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10.30 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis 17 Uhr

Die Planetenausstellung kann man während der Öffnungszeiten des Planetariums kostenlos besuchen. (Foto: Planetarium Halle)

Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Bergzoo Halle taucht mit den Lichterwelten wieder in ein Meer aus Licht. Unter dem Motto „Fantasy Island“ erwarten die Besucher mehr als tausend leuchtende Figuren, verteilt auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg. Auf rund fünf Hektar entsteht so eine Fantasiewelt voller Elfen, Fabelwesen und aufregender Installationen, untermalt von Musik und Soundeffekten. Die Magischen Lichterwelten gehören seit 2018 zu den größten Events ihrer Art und locken bis zum 1. März erneut Besucher von Mittwoch bis Sonntag in den Abendstunden an.

Datum: bis 1. März, Mittwoch bis Sonntag, jeweils 17–21.30 Uhr, Bergzoo, 06114 Halle

Sonderausstellung "Zauberhafte Spielzeugwelt" im Museum Petersberg

Das Museum Petersberg präsentiert bis zum 6. Januar 2026 die neue Sonderschau „Zauberhafte Spielzeugwelt – Erzgebirgsspielzeug aus der Zeit von 1900 bis 1950“. Die Ausstellung begleitet die Besucher über die Feiertage, ist aber auch schon vor der Weihnachtszeit sehenswert. Das filigran gedrechselte, bunte Holzspielzeug aus der Sammlung von Familie Schmidt (Aken an der Elbe) ist wesentlich unbekannter und weniger saisongebunden als die typische Erzgebirgs-Dekoration.



Das Museum hat Di. bis So. von 10 bis 17 Uhr geöffnet



Datum: Bis 6. Januar, Museum Petersberg, Alte Hallesche Straße 28, 06193 Petersberg

Simba, Nala und Co. – Ein Konzert voller Abenteuer!

Die Musik aus „Der König der Löwen“ erwacht zum Leben! Große und kleine Fans können die bekannten Lieder wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ live erleben – gesungen von tollen Solisten, begleitet von Orchester und Chor. Auf einer großen Leinwand werden Szenen und Animationen gezeigt, die das Konzert zu einem echten Erlebnis machen. Wenn die ersten Töne erklingen, fühlt man sich direkt mitten in die Savanne versetzt – zwischen Sonne, Gras und brüllenden Löwen. Ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie!

Datum: Sonntag, 18. Januar 2026, 19 Uhr in Magdeburg – GETEC Arena, Freitag, 13. Februar 2026, 20 Uhr, Halle – Georg-Friedrich-Händel-Halle

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist Der König der Löwen – The Music live in Concert. (Foto: Veranstalter)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

Monets Kathedrale – ein Abenteuer für die ganze Familie

Noch bis zum 7. Januar 2026 können Familien im Panometer Leipzig in die faszinierende Welt von Yadegar Asisis 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ eintauchen. Kinder und Eltern erleben eine französische Kleinstadt vor rund 150 Jahren: Händler bieten ihre Waren an, berühmte Maler wie van Gogh und Renoir schlendern durch die Straßen, und die Kathedrale von Rouen erstrahlt in buntem Licht – fast so, als würde sie gleich lebendig werden!

Für Familien gibt es in den Weihnachtsferien spannende Angebote: Rätselspaß beim „verrückten Weihnachtsrezept“, kindgerechte Führungen zum Mitraten und Malaktionen, bei denen Kinder selbst kreativ werden können. Am 6. Dezember lädt außerdem der letzte „Sinnliche Spaziergang“ des Jahres zu einer 90-minütigen Entdeckungstour ein.

Datum: bis 7. Januar 2026, Öffnungszeiten täglich 10–17 Uhr, Sonderzeiten an Feiertagen laut Programm, Adresse: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Familie auf dem Besucherturm im Panorama „Die Kathedrale von Monet“ (Foto: Tom Schulze © Panometer)

Magische Welt in Dresden: Harry Potter™ – Die Ausstellung

Seit Mitte Dezember hat sich Dresden in einen Ort voller Zauber verwandelt: In der interaktiven Ausstellung zu Harry Potter und dem erweiterten Universum entdecken Besucher originale Kostüme, Requisiten und legendäre Filmszenen. Ob Patronus wählen, Zaubersprüche ausprobieren oder Quidditch-Fähigkeiten testen – hier wird die magische Welt für große und kleine Fans lebendig.

Datum: bis zum 3. Mai 2026, Erlwein Forum @ OSTRA-Areal, Dresden, www.harrypotterexhibition.com

Einmal wohnen wie Harry Potter. Sein Zimmer unter der Treppen können Kinder in der Ausstellung in Dresden ab dem 19. Dezember testen. (Fotocredit: Imagine Cupboard under the Stairs)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

"Käptn Karton und Ingrid, die Möwe" am Theater in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.



Datum: 4. Januar um 16 Uhr; 14. und 15. Januar um 9 Uhr; , Schauspielhaus Kasino, Otto-von-Guericke-Str. 64, 39104 Magdeburg

Käptn Karton mit seiner Möwe Ingrid. Foto: Katrin Ribbe

Magdeburger Weihnachtscircus feiert Jubiläum

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt zum zehnten Mal auf den Messeplatz Max Wille zurück und verwandelt das Gelände erneut in eine festliche Zeltstadt. Das Jubiläumsprogramm bietet Artistik, Tiernummern und klassische Zirkuskunst für die ganze Familie – gestaltet von internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie bekannten Namen der Branche.

Datum: bis 6.1.2026, jeweils 16 und 9.30 Uhr, Magdeburg, Messeplatz Max Wille (Kleiner Stadtmarsch), circus-paul-busch.de

Marcel Krämer hat mit seinen Bisons eine Weltpremiere für Magdeburg vorbereitet. (Foto: Circus Paul Busch)

Lumagica: Lichterreise geht in die Verlängerung

Die leuchtende Weltreise im Elbauenpark Magdeburg begeistert weiter: Wegen der großen Nachfrage wird die Lumagica unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ bis zum 6. Januar 2026 verlängert. Besucherinnen und Besucher können sich auf noch mehr Lichtfiguren, Spezialeffekte und eine spektakuläre Laser-Wassershow am Angersee freuen. Auch der Jahrtausendturm erstrahlt wieder in besonderem Glanz – ein magisches Erlebnis für Familien, Paare und Freundeskreise.

Datum: verlängert bis 6. Januar 2026 (geschlossen am 20.12., 24.12. und 31.12.), geöffnet: 1.–31.10. 17:30–22 Uhr, 1.–22.11. 16–22 Uhr, 23.11.–6.1. 15:30–22 Uhr, Elbauenpark Magdeburg, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Die Lumagica im Magdeburger Elbauenpark zeichnet mit leuchtenden Attraktionen Jules Vernes "Reise um die Welt in 80 Tagen" nach. (Illustration: Veranstalter)

Elsa, Anna und Olaf verzaubern die Eis-Bühne!

Jetzt wird’s richtig magisch: In der Musik-Show „Eiskönigin 1 & 2 – Die Musik-Highlights auf Eis“ singen Elsa, Anna, Olaf und ihre Freunde alle Lieblingslieder aus den Filmen – natürlich live! Dazu tanzen Eiskunstläufer und Akrobaten über eine glitzernde LIKE-ICE!-Fläche, die aussieht wie echtes Eis, aber ganz ohne Frost auskommt. Wenn Elsa „Lass jetzt los!“ singt und die Bühne in funkelndes Blau taucht, staunen kleine und große Fans gleichermaßen. Ein Wintertraum für die ganze Familie!

Datum: Montag, 5. Januar 2026, 18 Uhr, Magdeburg – GETEC Arena, Montag, 12. Januar 2026, 18 Uhr, Leipzig – Gewandhaus

Die Musik-Show „Eiskönigin 1 & 2 – Die Musik-Highlights auf Eis“ bringt die beliebtesten Songs aus den beiden Erfolgsfilmen live auf die Bühne. (Foto: Veranstalter)

