Weitere Themen: TSMC baut Chipfabrik / Halloren streitet mit Lidl / Aufschwung in der Chemie / DHL bleibt am Flughafen / Kauft Rheinmetall Bahnwerk?

Nach drei Wochen Sommerpause ist nun der MZ-Wirtschaftsnewsletter zurück. Ich habe mich im Urlaub gut erholt, auch wenn die Rückfahrt von der Ostsee nicht wie geplant verlief. Auf der A19 kurz hinter Rostock fuhren wir an einem Freitagabend in einen Stau. Durch die Rettungsgasse sausten wenig später fünf Feuerwehren. Vollsperrung. Schnell versammelten sich die Autoinsassen auf der Fahrbahn.

Der Fahrer vor uns - mit einem Hamburger Kennzeichen - putzte erst seine Fensterscheiben und packte dann den Gebetsteppich aus. Neben ihm stand ein Berliner aus Prenzlauer Berg, der aus Schweden kam. Er wollte alles über die AfD und Sachsen wissen. Neben uns war eine Familie, die in Rostock einkaufen und nur einige Kilometer von ihrem zu Hause entfernt war. Sie verteilten dann Kekse und die Kinder verschiedener Familien schauten irgendwann zusammen Trickfilme auf dem Tablett. Was diese wild zusammengewürfelte Gruppe zunächst einte, war der gemeinsame Frust über den Stau. Doch in den 3,5 Stunden wurde am Ende über Gott und die Welt erzählt.

Warum schreibe ich das? Im Urlaub habe ich kaum Medien konsumiert, aber das Buch „Hillbilly-Elegie“ von J.D. Vance gelesen, der bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen als Vize von Donald Trump antritt. Vance hatte vor einigen Jahren aus autobiografischer Perspektive über die Probleme der ländlichen amerikanischen Bevölkerung geschrieben. Vieles, was dort steht, lässt sich auch auf ländliche Regionen in Ostdeutschland übertragen. So beschreibt Vance anschaulich, wie ganze Bevölkerungsschichten wegen Mangel an Disziplin und Schulbildung arbeitslos sind, obwohl viele Firmen händeringend Personal suchen. Das ist auch in Sachsen-Anhalt so. Viele Firmen können freie Stellen nicht besetzen ­- bei gleichzeitig mehr als 80.000 Arbeitslosen.

Die Zahl der offenen Stellen für Fachkräfte war 2021 erstmals höher als die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen. Büttner

Es gibt immer weniger, was Menschen aus dem Mittleren Westen der USA mit der Mittel- und Oberschicht in New York oder der Westküste eint. Vance stellt sich die Frage: Was eint Amerika noch? Diese Frage wird spätestens nach den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen auch hier zur Debatte stehen. Am Dienstag legte der taiwanesische Chipkonzern TSMC in Dresden den Grundstein für eine neue Chipfabrik. In Magdeburg will Intel für 30 Milliarden Euro zwei Chipfabriken bauen. Die Politik feiert das zu Recht als Erfolg. Doch was nützt das einem 50-jährigen Arbeitslosen in Hettstedt oder im sächsischen Geithain?

Auch in Ostdeutschland wird sichtbar, wie die Bevölkerung kulturell und wirtschaftlich gerade auseinanderfällt. Die Wahlerfolge der AfD sind nicht nur Protest, sondern auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels. Was Vance in seinem Buch nicht anbietet, ist eine Lösung. Es gibt auch keine einfache. Doch es wäre schon einmal gut, wenn Politik und Medien die ärmere, ländliche Bevölkerung einerseits nicht als Hinterwäldler darstellt und andererseits auch nicht als arme Opfer, die für ihr Schicksal nichts können.

Wichtige Wirtschaftsthemen der vergangenen drei Wochen aus Mitteldeutschland

Dresden startet, Magdeburg wartet

Der taiwanesische Konzern TSMC beginnt in der sächsischen Metropole mit dem Bau einer Zehn-Milliarden-Euro-Chipfabrik. Die Krise bei Intel führt aber zu Sorgen um die Ansiedlung in Magdeburg. (MZ)

Maarten Dirkzwager (l-r) von NXP Semiconductors, Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), TSMC-Chef C.C. Wei, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ESMC-Präsident Christian Koitzsch, Infineon-Chef Jochen Hanebeck und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) stehen beim symbolischen ersten Spatenstich für das Chipwerk ESCM zusammen. Die Produktion in der neuen Chipfabrik des taiwanesischen Chipherstellers TSMC soll 2027 beginnen. Foto: Jasmin Beisiegel/dpa

Chemie ist aus der Krise

Die Chemieproduktion in Mitteldeutschland steigt. Doch die vier großen Standorte haben die Energiekrise unterschiedlich gut überstanden. Vor allem Leuna und Bitterfeld-Wolfen sind auf einem guten Weg. Welche Chemieanlagen geschlossen wurden und wo investiert wird. (MZ)

DHL bleibt am Flughafen

Der deutsche Logistikkonzern DHL bindet sich bis 2053 an den finanziell angeschlagenen Flughafen. Die Gespräche bezeichnete DHL-Chef Tobias Meyer als nicht immer professionell. (MZ)

DHL-Chef Tobias Meyer hat ein langfristiges Bekenntnis zum Flughafen Leipzig/Halle abgegeben. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Bäcker in der Preisfalle

Die Zahl der handwerklichen Betriebe ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gesunken. Warum der Wettbewerb mit Angeboten im Discounter schärfer wird. (MZ)

Bauern mit Ernte unzufrieden

Die Getreideernte fällt in Sachsen-Anhalt trotz ausreichend Niederschlägen nur durchschnittlich aus. Warum die Landwirte zudem deutlich weniger Geld für ihren Weizen erhalten. (MZ)

Mit Aubruch des Ukraine-Krieges schossen die Weizenpreise nach oben. Seither sinken sie. Grafik: Kroschel

Die Wirtschaft tritt auf der Stelle

Wenige Investitionen, viele Insolvenzen und kein Wachstum: Die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Der Osten steht auch wegen Großansiedlungen besser da. Doch: Wie lange noch? (MZ)

Preisstreit mit Lidl

Warum Deutschlands älteste Schokoladenfabrik Halloren in Halle nach einem Streit mit einem Discounter einen Teil der Belegschaft vorübergehend nach Hause schickt. (MZ)

Investor kauft insolventen Maschinenbauer

Einst aus dem VEB Sachsenring ausgegründet, war der Zwickauer Maschinenbauer SMA im Februar pleite gegangen. Nun hat der Betrieb einen neuen Eigentümer. (SZ)

Übernimmt Rheinmetall Bahnwerk?

In Görlitz halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall das Alstom-Werk übernimmt. Die Linken wollen nun genauer wissen, was da dran ist. (SZ)

Preisschock bei Schienenmaut

Die Nutzung der Schiene soll ab 2026 drastisch teurer werden, vor allem für den Regionalverkehr. Auf Fahrgäste könnten höhere Preise und weniger Angebot zukommen. Bund und Bahn wollen das verhindern. (MZ)