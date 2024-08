Der deutsche Logistikkonzern DHL bindet sich bis 2053 an den finanziell angeschlagenen Flughafen. Die Gespräche bezeichnete DHL-Chef Tobias Meyer als nicht immer professionell.

Schkeuditz/MZ. - Das Bekenntnis ist deutlich: „Simply Saxony“, übersetzt: „einfach Sachsen“, prangt in großen Buchstaben auf dem Rumpf des Flugzeugs. Der gelb-rote Airbus A-300 steht im Hangar des Logistikriesen DHL in Schkeuditz. Und er steht, ausgestattet mit dem Spruch, nicht zufällig dort. Denn im Hangar haben am Mittwoch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL, die vorzeitige Vertragsverlängerung des Logistikkonzerns mit dem Flughafen Leipzig/Halle verkündet.