Der taiwanesische Konzern TSMC beginnt in der sächsischen Metropole mit dem Bau einer Zehn-Milliarden-Euro-Chipfabrik. Die Krise bei Intel führt zu Sorgen um die Ansiedlung in Magdeburg.

Dresden/Magdeburg/MZ/DPA - Es ist die größte Einzelinvestition in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren: Bei Sonnenschein und blauem Himmel legten am Dienstag C.C. Wei, Chef des Halbleiter-Herstellers TSMC, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den symbolischen Grundstein für eine zehn Milliarden Euro teure Chipfabrik in Dresden.

Chip-Riese TSMC beginnt Großprojekt in Dresden

Der Kanzler war nicht mit leeren Händen gekommen, er hatte ein sehr teures Geschenk in seiner Aktentasche: die Förderzusage von der EU, die noch fehlte. Der Bund übernimmt demnach etwa die Hälfte der Investitionskosten. „Wir sind begeistert, dass ein so wichtiger Akteur der weltweiten Halbleiter-Szenerie jetzt hier bei uns einen Standort öffnet“, sagte Scholz. Halbleiter seien der Treibstoff des 21. Jahrhunderts, das wirtschaftlich von zwei Megatrends geprägt sei: der umfassenden Digitalisierung unseres Lebens und dem Abschied von den fossilen Energieträgern.

Zum Spatenstich war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gekommen. Sie hatte den sogenannten Chips Act angestoßen, der die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas in der Halbleiterindustrie stärken soll. Ohne die Beihilfen würden die Investitionen nicht kommen. Die europäische Industrie werde von zuverlässigeren Lieferketten und neuen Produkten profitieren, sagte von der Leyen. Zuletzt fiel Europa in der Produktion zurück (siehe Grafik).

Europa verliert in der Chipprodution an Boden. Das soll durch Milliardensubventionen nun geändert werden. Grafik: dpa

Standort Dresden erstes TSMC-Werk in Europa

Auch TSMC-Chef Wei betonte: „Mit dieser hochmodernen Produktionsanlage werden wir die innovativen Fertigungsmethoden von TSMC viel näher zu unseren europäischen Kunden und Partnern bringen.“ Im Jahr 2027 soll die Produktion starten.

TSMC ist der weltgrößte Hersteller von Mikrochips, die in Computern, Smartphones oder Autos verbaut sind. Erstmals investiert der taiwanesische Konzern in ein Werk in Europa. Dort sollen Chips für die Automobilbranche mit sogenannten Strukturbreiten von zehn bis zwölf Nanometern entstehen.

Die Chips werden als Steuerinstrumente unter anderem für Sensoren oder Batteriesysteme benötigt. Es handelt sich nicht um absolute Hochleistungschips, wie sie heutzutage in Smartphones oder Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz benötigt werden. Dafür sind Chips mit drei bis vier Nanometern notwendig.

TSMC kooperiert mit Bosch und Infineon

TSMC stemmt die Investition nicht allein. Mit im Boot sind Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. Die Partner, die allesamt eigene Fertigungsstätten in Dresden unterhalten, werden jeweils zehn Prozent am Gemeinschaftsunternehmen European Semiconductor Manufacturing Company halten. Bosch und Infineon sind zudem Kunden von TSMC. Das ist auch die Stärke des asiatischen Konzerns: Er arbeitet als sogenannter Auftragsfertiger für ganz unterschiedliche Firmen. So werden in Taiwan etwa Chips für Apple-Smartphones und KI-Chips für Nvidia produziert.

Im Dresdner Werk sollen 2.000 Arbeitsplätze direkt entstehen. „Wir rechnen damit, dass zum Aufbau des Werks zumindest zeitweise auch viele Mitarbeiter aus Taiwan nach Dresden kommen“, sagt Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Branchenverbandes Silicon Saxony, der MZ. Er geht davon aus, dass zusätzlich 6.000 Stellen in der Region entstehen. Auf einen Arbeitsplatz in der Chipindustrie würden drei bei Zulieferern und Dienstleistern kommen.

Maarten Dirkzwager (l-r) von NXP Semiconductors, Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), TSMC-Chef C.C. Wei, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ESMC-Präsident Christian Koitzsch, Infineon-Chef Jochen Hanebeck und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) stehen beim symbolischen ersten Spatenstich für das Chipwerk ESCM zusammen. Die Produktion in der neuen Chipfabrik des taiwanesischen Chipherstellers TSMC soll 2027 beginnen Foto; Jasmin Beisiegel/dpa

Dresden war bereits in der DDR Mikroelektronikzentrum. Dort wurde intensiv an der Halbleitertechnologie geforscht, Ende der 80er Jahre hatte die DDR auch einen Chip entwickelt, der technologisch mit den damaligen Produkten aus Taiwan vergleichbar gewesen sein soll. Mit der Wende wurde die Entwicklung eingestellt. Der asiatische Inselstaat produzierte damals Chips bereits in Serie.

Dresden ist größter Chip-Standort in Europa

Dafür baute Siemens 1994 eine Chipfabrik in der sächsischen Landeshauptstadt, der Grundstein wurde zusammen mit dem damaligen Kanzler Helmut Kohl (CDU) gelegt. Die ehemalige Siemens-Tochter Infineon ist heute ein Schwergewicht am Standort. A

ktuell wird das Werk für fünf Milliarden Euro erweitert. „Dresden ist heute der größte Mikroelektronik-Standort in Europa“, sagt Bösenburg. Am Standort betreiben auch Bosch, Globalfoundries (ehemals AMD) und X-Fab große Werke. Bösenberg rechnet damit, dass die Branche in Sachsen 2030 etwa 100.000 Menschen beschäftigt. „Die Chipbranche ist ein großer Wirtschaftsmotor“, konstatiert er.

Intel will in Magdeburg modernste Chips fertigen

Ein großer Wirtschaftsmotor sollen auch die Werke des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg werden. Unternehmenschef Pat Gelsinger hatte die Ansiedlung bereits im Frühjahr 2022 angekündigt – noch früher als TSMC die Ansiedlung in Dresden.

Intel will in Magdeburg rund 30 Milliarden Euro in zwei neue Chipfabriken investieren. Geplant ist die Produktion modernster Halbleiter von weniger als zwei Nanometer Strukturgröße. Damit will Intel den technologischen Vorsprung von TSMC wettmachen. Zudem beabsichtigt der US-Konzern, der bisher nur eigene Chips fertigt, auch in die Auftragsproduktion einzusteigen. Damit soll ein zweites Standbein geschaffen werden.

Die Pläne haben für Gelsinger hohe Priorität. Doch anders als TSMC steckt Intel aktuell in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Wegen anhaltender Verluste kündigte Gelsinger Anfang August an, weltweit 15.000 Arbeitsplätze, etwa 15 Prozent der Belegschaft, abzubauen. Zwar betonte er, dass Intel an der Strategie „IDM 2.0“ (Integrated Device Manufacturing 2.0) zum Ausbau der Fertigungskapazitäten festhalten wolle.

Zum Investitionsvorhaben in Magdeburg verlor der Konzernchef jedoch kein Wort – und kündigte zugleich an, dass Intel die Investitionen stärker an die Nachfrage anpassen wolle. Das nährte Spekulationen, dass die Ansiedlung in Magdeburg gefährdet sein könnte.

Unterlagen für Bauvorhaben in Magdeburg eingereicht

Die Landesregierung tritt dem entgegen. „Nach allem, was wir wissen, ist das Projekt nicht gefährdet“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe der MZ. Es gebe keine Signale von Intel, die Investition zu stoppen. Ursprünglich sollte der Bau der Chipwerke im laufenden Jahr beginnen, jetzt ist ein Start für 2025 anvisiert.

Die Planungen vort Ort sind fortgeschritten, so hat das Unternehmen 2.000 Seiten Genehmigungsunterlagen eingereicht. Der Standort benötigt etwa große Mengen Strom und Wasser. Die 400 Hektar große Fläche – ungerechnet 560 Fußballfelder – hat der Konzern gekauft. Das Land beginnt aktuell mit der Erschließung eines mehr als 1.000 Hektar großen Gewerbeparks für Zulieferer.

Die Bundesregierung hat bereits zugesagt, den Bau mit zehn Milliarden Euro zu fördern. Doch das Genehmigungsverfahren bei der EU stockt, da erst jetzt alle Unterlagen eingereicht wurden. „Intel lässt sich Zeit“, sagt eine mit den Vorgängen vertraute Person der MZ. „Solange Pat Gelsinger Vorstandschef ist, wird Magdeburg aber wohl nicht infrage gestellt.“

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage will Gelsinger möglicherweise die Investition nicht auslösen. Denn die ist nicht ohne: Eine Belichtungsmaschine zur Herstellung der Chips, die der niederländische Konzern ASLM fertigt, kostet mehrere hundert Millionen Euro. Die Investitionen würden die Intel-Bilanz weiter belasten.