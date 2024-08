Halle/Nienburg/MZ. - Die Getreidefelder von Volker Bosse sind alle abgeerntet. Der Landwirt bewirtschaftet rund um Nienburg (Salzlandkreis) rund 500 Hektar Fläche, der lehmhaltige Boden dort gehört zu den fruchtbarsten in Deutschland. Bosse baut daher auch sogenannten Eliteweizen an, es handelt sich um bestes Brotgetreide. „Wir hatten aufgrund der Niederschläge mit einer guten Ernte gerechnet, doch sowohl die Menge als auch die Qualität liegen unter unseren Erwartungen“, bilanziert Bosse. „Das ist, als ob man einen VW Passat produzieren will, am Ende steht aber ein Polo da. Der fährt auch, es ist aber ein anderes Auto.“ Der Landwirt ist noch dabei, die Gründe für die eher durchschnittliche Ernte zu analysieren. „Durch die gesetzliche Begrenzung der Stickstoffdüngung haben wir beim Weizen bestimmte Spitzenqualitäten nicht mehr erreicht“, lautet seine bisherige Erkenntnis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.