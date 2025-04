Was geht in Sachsen-Anhalt?

sie werden größer, die lieben Kinder. Du merkst es nicht nur an den Hosen, die sie ständig brauchen. Es gibt auch Dinge, die man als sorgendes Elternteil nicht mehr mitbekommt. Da sind die unvermeidlichen Turnschuhe, ohne die ja heute auch ältere Menschen nicht mehr auf die Straße gehen. Aber welche Marke es gerade sein muss, unbedingt und ohne Alternative?

Da stehst du staunend wie im Wald, weil jene Treter, die deinem Sohn vor wenigen Wochen noch als ikonisch galten, quasi über Nacht plötzlich völlig indiskutabel geworden sind. Niemals nachfragen, empfehle ich. Du wirst es ja doch nicht verstehen.

Und erkundige dich um Himmels willen nicht danach, warum die eben noch beste Freundin deiner Tochter plötzlich nicht mehr angesagt ist. Die Welt ist voller Fettnäpfe. Tritt besser nicht hinein.

Ich bin Andreas Montag und habe zwei Kinder, 13 und 15 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Es kommen mittlerweile nur noch wenige Große Pandas in freier Wildbahn vor. Auch darauf macht der neue Kinofilm "Moon, der Panda" von Gilles de Maistre aufmerksam. (Foto: Juin Productions/Gaumont/France 2 Cinéma/ Caro Cao)

Diesmal gibt's Freikarten für den neuen Kinofilm "Moon, der Panda" zu gewinnen – sowie 4 x 2 Tagestickets für das Gaming Festival "CAGGTUS" in Leipzig. Na dann mal los!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Digitale Lernformen: Mit dem Projekt „Lernwelt Sachsen-Anhalt“ nimmt das Land Geld in die Hand, um die digitale Bildung an Schulen zu verbessern. Was genau ist geplant?

Bildung: Kleine Schulen in Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg sollen doch bleiben dürfen. Bildungsministerin Eva Feußner will Bildung stärker zentralisieren. Jetzt stellt sich ihre eigene CDU-Fraktion gegen die Pläne. Was die Koalition nun vorhat.

Versorgung von Frühchen: Sozialministerin Grimm-Benne plant eine Verfassungsbeschwerde. Sie sieht die Behandlung extrem früh geborener Babys in Gefahr – zu Recht?

Kosten fürs Kind: Hunderte Euro geben Eltern monatlich aus – nach 18 Jahren kommt so viel Geld zusammen. Eine Mutter aus Magdeburg zieht daraus Konsequenzen für ihren Kinderwunsch.

Einchecken in der Jugendherberge: Wenn Kinder auf Klassenfahrt gehen, stellen sich Eltern auch Versicherungsfragen. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Abgesicherte Reisen: Klassenfahrt gebucht – und dann krank oder zu viel Heimweh? Welche Versicherung in so einem Fall einspringt und wie das Kind während der Reise geschützt ist.

Nahrungsergänzungsmittel: Immunabwehr und Leistungsfähigkeit stärken, diese Hoffnung heften viele Eltern an Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. Dabei sind die vor allem ein Geschäft mit der Angst, so die Stiftung Warentest. Worauf Eltern jetzt achten müssen.

Tee im Gesundheitscheck: Der gesundheitsschädliche Stoff Estragol steckt von Natur aus in Fenchel. Ein „Öko-Test“ zeigt: Mancher Tee für Babys und Kleinkinder enthält bedenklich viel davon. Was Eltern wissen sollten.

Adipositas: Knapp 19 Prozent der Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen vor der ersten Klasse im Landkreis Mansfeld-Südharz haben Übergewicht oder leiden gar an Adipositas. Das ist trauriger Höchstwert in Sachsen-Anhalt. Später in der Schule liegen die Zahlen gar noch höher. Woran das liegt.

Weiter geht's für das Rap-Talent aus Wittenberg: Es bleibt spannend für den zwölfjährigen Jamil. Der Nachwuchsrapper aus Wittenberg hat sich in der 13. Staffel von „The Voice Kids“ in die Knockout-Runde gekämpft und steht an diesem Freitag nun vor einer weiteren großen Herausforderung.

Vanessa Pahl aus Glindenberg bietet im Raum Wolmirstedt und Magdeburg mobile Babymassagen an. (Foto: Kristina Reiher)

Massage-Idee für Babys im Landkreis Börde: Vor den Toren Magdeburgs hat sich eine junge Mutter in der Börde selbstständig gemacht und bietet mobile Babymassagen und -Yoga an. Warum das aber kurioserweise ohne Berührung funktionieren muss.

Keine Sprachbarrieren mehr in Schönebecker Kita: Kinder aus

14 Nationen besuchen die Schönebecker Kita „Sonnenblume“ im Salzlandkreis. Wie die KiKom-App Sprachbarrieren in der integrativen Einrichtung abbaut.

Schule neu gedacht in der Börde: Ab 2026 sollen Grundschulkinder einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Wolmirstedt dient dabei als Musterbeispiel. Kann das aber funktionieren, wenn Lehrer noch länger bleiben müssen?

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Hector (11) kommentiert die Soja-Chicken-Nuggets beim Abendessen:

"Das ist ja alles Fake! Kein echtes Fleisch. Das Ketchup ist ohne Zucker. Na immerhin sind die Kartoffeln echt." Hector (11)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Osterferien: Vom 7. bis zum 19. April sind zwei ganze Wochen schulfrei. Für aufregende Ausflüge oder entspannte Veranstaltungen muss man nicht in die Ferne reisen: Hier kommen tolle Tipps für Sachsen-Anhalt.

Saisonstart bei den Freizeitparks: Pünktlich zu Beginn der Osterferien starten auch die Freizeitparks der Region in die neue Saison. Von wilden Achterbahnfahrten über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen: Acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Osterferien in der Werk- und Kulturscheune in Loitsche: Makramee ist bei den Jugendlichen sehr beliebt. (Archivfoto: Sandra Kirchmann)

Freizeit in der Börde: Die Kinder- und Jugendkoordinatorin der Verbandsgemeinde Elbe-Heide hat für die Osterferien ab dem 7. April Workshops und mehr vorbereitet. Was die Kinder und Jugendlichen erwartet.

Beheiztes Planschen in Quedlinburg: Auch wenn hin und wieder die Sonne ihr Bestes gibt– für den Sprung ins Wasser unter freiem Himmel ist es noch zu kalt. In Quedlinburg sieht das anders aus. Dort hat das beheizte Sportbad bereits geöffnet. Infos zu den Eintrittspreisen gibt's hier.

Kreativmarkt in Sangerhausen: Am 5. und 6. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr, findet in der Sangerhäuser Bahnhofsvorhalle wieder der Frühlings- und Ostermarkt statt. Auch eine goldige Osterei-Suche in der Innenstadt ist geplant.

Angeln - ein Geheimtipp für Familienausflüge? Absolut! Kinder können bei diesem Outdoor-Erlebnis viel lernen und Spaß haben. (Foto: Imago/Westend)

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Campingurlaub mit der Family: Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan, im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Flohmarkt für Kinderklamotten im

BWG Erlebnishaus

An diesem Samstag findet von 13 bis 17 Uhr wieder der beliebte Baby- und Kleinkinderflohmarkt im BWG Erlebnishaus statt. Der Flohmarkt hat sich in Halle und Umgebung als feste Tradition etabliert und bietet jungen Eltern eine ideale Gelegenheit, gebrauchte Kleidung, Spielzeug und Zubehör für ihre Kinder zu kaufen oder zu verkaufen.



Datum: 5. April 2025, 13-17 Uhr, BWG Erlebnishaus

Familienhoftag im Stiftsgut Stichelsdorf

Dreimal im Jahr öffnen sich die Tore des Stiftsguts für den beliebten Hoftag. Am Rande der Stadt wird in Stichelsdorf Obst und Gemüse angebaut, das in Kooperation mit dem Kinderbauernhof und einem neuen Pächter geerntet und verarbeitet werden kann.



An diesem Samstag sind ab 13 Uhr alle Interessierten zum ersten Familienhoftag des Familienzentrums der Franckeschen Stiftungen eingeladen! Unter dem Motto "Frühling, Ostern & Vögel" erwarten die Besucher spannende Mitmachaktionen, kreative Bastelangebote und tolle Bewegungsmöglichkeiten für die ganze Familie.



Datum: 5. April 2025, ab 13 Uhr, Stiftsgut Stichelsdorf

Auf dem Schlossgelände in Köthen ist am 5. und 6. April 2025 ein Ostermarkt aufgebaut. (Foto: Schloss Köthen)

Ostermarkt auf dem Köthener Schlosshof

Der Ostermarkt lockt an diesem Wochenende auf das Köthener Schlossgelände. Köthener und Gäste aus nah und fern will der Markt mit seiner bunten Mischung aus handverlesenen Angeboten in toller Atmosphäre überzeugen. Zwei Wochen vor dem Osterfest bietet sich so die Möglichkeit, nicht nur für den eigenen Bedarf zu stöbern, sondern auch kleine Geschenke oder Mitbringsel zu erstehen.



Datum: 5./6. April 2025, 10-17 Uhr, Schloss Köthen

Kinder entdecken den Naumburger Dom

Warum sind die Stifterfiguren des Naumburger Meisters so berühmt? Und was hat es mit den Schach spielenden Affen im Ostchor auf sich? Bei einer spannenden Kinderführung an diesem Sonntag entdecken junge Besucher die Geheimnisse des Doms. Die Kinderführungen finden während der Schulferien statt: jeden Donnerstag um 14 Uhr. Zwischen April und Oktober jeden ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr parallel zur öffentlichen Domführung.



Eine frühzeitige Anmeldung über den Besucherservice wird empfohlen. www.naumburger-dom.de



Datum: 6. April 2025, 14 Uhr, Naumburger Dom

Neue Abenteuer mit "Pettersson und Findus" in Weißenfels

Das Figurentheater Felix präsentiert an diesem Sonntag neue Abenteuer mit Pettersson und Findus.



Datum: 6. April 2025, 14-14.50 Uhr sowie 16-16.50 Uhr, Kulturhaus Weißenfels

"Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Aber ansonsten ist da niemand. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. Was dann passiert, ist im Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" an diesem Sonntag zu sehen.



Datum: 6. April, 16-16.30 Uhr, 3+, Kasino, Theater Magdeburg

In die Welt des Dschungels eintauchen: Das können die Besucher am 6. April 2025 beim Familienmusical "Das Dschungelbuch" in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle. (Foto: Theater Lichtermeer)

"Das Dschungelbuch" als Musical in Halle

In einer frischen Version erzählt das Theater Lichtermeer an diesem Sonntag die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. „Das Dschungelbuch“ ist ein Familienmusical mit viel Spaß, Spannung und Action und begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Es wird live gesungen.



Datum: 6. April, 15 Uhr, 4+, Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle

Malen wie im Mittelalter im Kloster Memleben

Viele mittelalterliche Bücher, die in Klöstern produziert wurden, besitzen wunderschöne von Hand gemalte Bilder mit strahlenden Farben. Wie wurden diese Farben hergestellt? Nach einer Führung durch die klösterliche Schreibstube können junge und alte Besucher in einer Ferienaktion am 8. April eigene Farben zusammenmischen und sich im Malen üben.



Anmeldung bis 17 Uhr am Vortag unter: 034672 60274 oder [email protected]



Datum: 8. April, 14.30 bis 16 Uhr, Kloster Memleben

Ferienangebote zum Kreativ-Sein

in der KinderDomBauhütte

Kerzengestaltung: Beim Domrundgang geht es um die symbolische Bedeutung von Kerzen. Es wird erkundet, zu welchen Anlässen sie auch heute noch Verwendung finden. Im Anschluss gestaltet jeder Gast seine individuelle Oster- oder Familienkerze.

Datum: 7. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Kunterbunter Scherbenhaufen: Aus kleinsten Glasstückchen besteht das farbenprächtige Mosaik-Fenster in der Taufkapelle des Doms. Die Kinder entdecken die spannende Geschichte hinter dem Fenster und fertigen selbst ein Glasmosaik an.

Datum: 9. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Schmück dich wie ein Stifter: Alle zwölf Stifterfiguren werden genau unter die Lupe genommen. Mit Zauberfolie und ein wenig Kreativität geht es ganz leicht, sich ein eigenes kleines Prunkstück herzustellen.

Datum: 11. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Botanik in Stein: Die Kinder fertigen ein Blattrelief aus Gasbetonstein nach eigenen Skizzen an.

Datum: 14. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Wollige Ostern: Nach einem Domrundgang lernen die Teilnehmer eines der Symbole Christi näher kennen: das Lamm. Anschließend kann jede und jeder sein eigenes Lamm mit Nadeln filzen.

Datum: 16. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte

Freie Plätze in den Kinderkunstkursen des Kunstmuseums Moritzburg

Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle bietet eine besondere Oster-Aktion an: In den Kinder­kunst­kursen sind noch Plätze frei. Die Kurse finden montags oder mittwochs jeweils von 15.30 bis 17 Uhr statt. Für die rest­liche Zeit des Kurs­halb­jahres (22. April bis 27. Juni 2025) wird so nur der halbe Preis von 37,50 Euro gezahlt.



Tickets für Rest­plätze sind vor Be­ginn des je­wei­ligen Kurs­halb­jah­res an der Mu­seums­kasse erhältlich. Die Kurse sind für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet.

LutherMuseen-Ferienprogramm in Eisleben

Was ist Gerechtigkeit? Was hat Demokratie damit zu tun? Im Ferienworkshop "Voll ungerecht – Lesen – Theaterspiel – Filmen" lesen Kinder und Jugendliche gemeinsam Auszüge aus unterschiedlichen Kinderbüchern, zum Beispiel aus „Der war's“ von Juli Zeh. Sie schlüpfen in die Rollen der Protagonistinnen und Protagonisten und erfahren so hautnah, wie es sich anfühlt, ungerecht behandelt zu werden. Am Ende interviewen sich die Teilnehmenden gegenseitig. Jeder darf berichten, wie es war, ein anderer zu sein. Die Interviews werden gefilmt und zum Abschluss als Präsentation gezeigt.



Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03475 7147 823 möglich.



Datum: 7.-11. April 2025, 9 bis 14 Uhr, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, Luthers Sterbehaus Eisleben

LutherMuseen-Ferienprogramm in Wittenberg

In dem anderthalbstündigen Kurs "Osterbräuche" wird dem Oster-fest auf den Grund gegangen. Wie haben eigentlich Martin Luther und seine Familie diese besonderen Tage verbracht und warum färben wir heutzutage so gern die Ostereier? Anschließend wird in der Museumswerkstatt eine kleine Überraschung hergestellt.



Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03491 4203 137 möglich.



Datum: 8. April, 10-11.30 Uhr, 6+, Augusteum Lutherstadt Wittenberg

LutherMuseen-Ferienprogramm in Mansfeld

Was kam eigentlich bei Martin Luther auf den Tisch? Welche Essgewohnheiten hatte der bekannte Reformator? Beim Ferienangebot "Erforsche die Kraft unseres Essens" widmen sich die Teilnehmer nicht nur der Vergangenheit, es beschäftigt sie außerdem die Frage, wie wir mit unserem heutigen Einkauf Lebensgrundlagen im Globalen Süden erhalten können. Kinder und Jugendliche aus Brasilien und Indonesien erzählen von ihrem Leben. Die Teilnehmer erfahren mehr über die Power des fairen Handels. Es wird sogar eigene Schokolade gemacht – ganz fair natürlich.



Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 034782 9193 813 möglich.



Datum: 10./11. April 2025, 9-12.30 Uhr, Angebot richtet sich an Hortgruppen und Grundschüler, Luthers Elternhaus Mansfeld-Lutherstadt

Diesmal gibt's einiges zu gewinnen:



2 x 2 Freikarten für den Kinofilm "Moon, der Panda"

Nach "Mia und der weiße Löwe" und "Ella und der schwarze Jaguar" bezaubert Regisseur Gilles de Maistre erneut mit einem filmischen Ausflug in die Wildnis. In "Moon, der Panda" spielt diesmal die Handlung vor der beeindruckenden Bergkulisse der Sichuan-Region Chinas.

Worum geht's? Tian spielt lieber auf seiner Konsole, als für die Schule zu lernen. Deshalb schickt ihn sein strenger Vater zusammen mit der jüngeren Schwester zur Großmutter aufs Land, nicht ahnend, dass die majestätischen Berge Sichuans eine noch viel größere Ablenkung für den Jungen bereithalten. Als Tian auf seinen Streifzügen durch die dichten Bambuswälder ein Panda-Baby entdeckt, das von seiner Mutter alleingelassen wurde, ist dies nicht nur der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft, sondern auch der Start in ein großes Abenteuer.

"Moon, der Panda" startet am 10. April in unseren Kinos. (Foto/Plakat: Juin Productions/Gaumont/France 2 Cinéma)

"Moon, der Panda" von Regisseur Gilles de Maistre, 100 Minuten, freigegeben ab 6 Jahren, Kinostart: 10. April 2025

Möchtest du Filmtickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

9. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Moon, der Panda". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Außerdem verlosen wir 4 x 2 Tagestickets für das Gaming Festival "CAGGTUS" in Leipzig:

Vom 11. bis zum 13. April lässt ein Meer aus grünen Leuchtkakteen die Hallen der Leipziger Messe erstrahlen. Es ist die dritte Ausgabe des Gaming Festivals "CAGGTUS". Dort feiert die Community gemeinsam ihre Begeisterung fürs Zocken, trifft Social Media-Stars hautnah und erlebt eine interaktive sowie umfangreiche Ausstellung.

Bei der "CAGGTUS" in Leipzig dreht sich alles rund ums Gaming. Das Festival findet vom 11 bis zum 13. April statt. (Foto: Leipziger Messe / Niclas Schmidt)

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr einen Bereich für Trading Card Games auf der "CAGGTUS" geben. Sammelkarten sind fest in der Gamingkultur verankert.

Möchtest du "CAGGTUS"-Tageskarten gewinnen? Dann schick uns bis zum 9. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "CAGGTUS". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir halten die Daumen gedrückt und senden frühlingshafte Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren