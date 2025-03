Die Zahlen machen betroffen Dritte Klasse und 102 Kilo - Warum Mansfeld-Südharz die meisten dicken Kinder hat

Knapp 19 Prozent der Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen vor der ersten Klasse im Landkreis Mansfeld-Südharz haben Übergewicht oder leiden gar an Adipositas. Das ist trauriger Höchstwert in Sachsen-Anhalt. Später in der Schule liegen die Zahlen gar noch höher. Woran das liegt.