Die Fraktionen der CDU, SPD und FDP/Freie-Wähler kopieren die Idee der AfD-Fraktion: Auch sie wollen jetzt, dass in Halle an städtischen Gebäuden häufiger die Deutschlandflagge gehisst wird.

Halle (Saale)/MZ. - Nach der AfD haben sich in Halle nun auch die Stadtratsfraktionen der CDU, der SPD und der FDP/Freie-Wähler dafür ausgesprochen, an Dienstgebäuden und Schulen der Stadt über die Vorgaben hinaus Deutschlandflaggen zu hissen. Es gehe darum, Freiheit und Demokratie in Deutschland Ausdruck zu verleihen, heißt es in dem gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen. „Die Farben Schwarz, Rot und Gold unserer Bundesflagge sind historisch gewachsen die Farben der Freiheit und der Demokratie.“