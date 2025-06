Großer Polizeieinsatz Mutmaßlicher IS-Terrorist in Halle gefasst! Spezialeinheit stürmt Wohnung

Schwer bewaffnete Polizisten stürmten in Halle-Trotha in der Theodor-Roemer-Straße eine Wohnung. Sie nahmen dort einen 33-Jährigen fest, der im Verdacht steht, für den IS gekämpft zu haben.