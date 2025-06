Die „Macht vom Persebach“, der SV Einigkeit 05 Tollwitz, feiert 120-jähriges Bestehen. Der Verein wurzelte in der deutschen Arbeitersportbewegung, die anfangs vor allem turnte. Am Wochenende lädt er zur Jubiläumsfeier – mit viel Sport natürlich, aber auch mit Hüpfburg, Zuckerwatte und DJ.

Tollwitz/MZ. - Tischler, Schneider, Schuhmacher, Sattler, Bäcker und weitere „fortschrittliche Arbeiter“ waren es, die sich am 1. Mai 1905 in Tollwitz-Teuditz im Gasthof Franz Simon zusammenfanden, um einen Sportverein zu gründen. So ist es Aufzeichnungen zu entnehmen, die Günter Rosemann aus Tollwitz gemeinsam mit unzähligen Fotos und weiteren Dokumenten sammelt und aufbewahrt.