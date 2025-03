Sangerhausen/MZ. - Das Fünfjährige ihrer Kreativmärkte haben Astrid und Felix Sanders erfolgreich hinter sich gebracht. Nun bereiten sie turnusgemäß den nächsten Markt vor: Am 5. und 6. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr, soll in der Sangerhäuser Bahnhofsvorhalle wieder der Frühlings- und Ostermarkt über die Bühne gehen.

Insgesamt 29 Hobbybastler und -handwerker, die aus den verschiedensten Materialien Schönes schaffen, sind mit dabei. „Altbekannte genauso wie neue“, verrät Felix Sanders. Interessenten habe es noch deutlich mehr gegeben, aber der Platz sei begrenzt, erklärt er. An beiden Tagen kann man im Bahnhof wieder nach Deko-Ideen und kleinen Geschenken stöbern.

Oster-Kreativmarkt in Sangerhausen: Donut-Truck kommt am Sonntag

Und wie im vergangenen Jahr soll es auch wieder eine spannende Ostereiersuche geben. Die Organisatoren wollen rund um den Bahnhof und in der Sangerhäuser Innenstadt 20 goldene Ostereier verstecken. In jedem befindet sich ein Zettel mit einem Passwort, das man auf dem Markt gegen ein kleines Geschenk einlösen kann. „Das kam beim letzten Mal bei den Besuchern sehr gut an und hat allen Spaß gemacht“, erzählt Sanders.

An beiden Tagen soll es wieder eine Bastelecke für Kinder geben. Und auch eine kulinarische Zusammenarbeit findet am 6. April ihre Fortsetzung. Von 14 bis 16 Uhr macht dann wieder der Truck von Deezy Donuts auf dem Bahnhofsvorplatz Station, kündigt Felix Sanders an.

Seit 2019 organisieren er und seine Mutter die Kreativmärkte im Bahnhof. Die beiden basteln in ihrer Freizeit selbst leidenschaftlich gern und ließen sich von einer Teilnahme am Kreativmarkt in Röblingen inspirieren, so ein Stelldichein der Hobbykünstler auch in Sangerhausen auf die Beine zu stellen. Die große Besucherresonanz bestärkt sie jedes Mal aufs Neue, die aufwändige Organisation in Angriff zu nehmen. Manche Aussteller treten bei den Kreativmärkten zum ersten Mal mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit.