Der zwölfjährige Jamil aus Wittenberg kämpft in der TV-Castingshow „The Voice Kids“ auf Sat1 um den Einzug in das Finale. Welche Überraschung seine Mutter für ihn vorbereitet hat, von der er noch nichts ahnt.

Teilnehmer in TV-Show

Wittenberg/Berlin/MZ - Es bleibt spannend für den zwölfjährigen Jamil. Der Nachwuchsrapper aus Wittenberg hat sich in der 13. Staffel von „The Voice Kids“ in die Knockout-Runde gekämpft und steht nun vor einer weiteren großen Herausforderung. Nach einem unvergesslichen Ausflug in das Disneyland Paris mit seinen Mitstreitern muss er erneut sein Können unter Beweis stellen.