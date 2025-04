die Badesaison steht quasi in den Startlöchern. Noch ist es für mich zumindest zwar zu kalt, aber das ändert sich vermutlich bald. Und ich muss gestehen: Mir reicht es schon, am Wasser zu sein, um zu entspannen. Rein muss ich nicht mal unbedingt. Im Sommer ist das natürlich anders. Und da dürfen Sie sich hier in der Region auf eine alte/neue Anlaufstelle freuen. Denn am 31. Mai öffnet der Pappelgrund wieder - dieses Mal unter dem Namen Pappel Beach. Dort gibt es nicht nur ein Strandbad, sondern auch eine Eventlocation. Was genau dahintersteckt, wie weit die Arbeiten sind und welche Musik-Party sich schon angemeldet hat, habe ich für Sie aufgeschrieben.

Dass man nicht einfach so davon kommt, wenn man mit 150 Kilometer die Stunde durch eine 50er Zone fährt, können Sie sich wahrscheinlich denken. Doch wie hoch genau die Strafe ist und was das für Konsequenzen hat, hat Ihnen meine Kollegin Annette Herold-Stolze zusammengefasst. Sie hat sich mit dem Prozess rund um Vorfall im Juni 2024 befasst, als ein Raser auf der Paracelsusstraße einen Unfall gebaut hat. Ein ähnlicher Prozess in Teutschenthal startet noch in dieser Woche.

Seine Kreativität ausleben, kann man auf viele Art und Weisen. Clara Bunk aus Landsberg arbeitet mit Beton und stellt daraus Dekoration her. Wie sie zu diesem besonderen Hobby gekommen ist und warum es ausgerechnet der Baustoff geworden ist, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe.

Bis zum nächsten Mal!

Luisa König