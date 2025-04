20 Prozent auf alles: Was bedeuten die US-Zölle für Firmen in Mitteldeutschland?

wochenlang hatte US-Präsident Donald Trump mit einem umfassenden XXL-Zollpaket gedroht. Am Mittwochabend hat er das Strafpaket in Washington vorgestellt. Für Europa bedeutet das: 20 Prozent auf alles. Alle europäischen Waren sollen generell mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden – sofern es keine speziellen Zölle wie etwa für Automobilprodukte gibt. Ab 3. April sind deutsche Fahrzeuge und Autoteile bereits mit 25 Prozent belegt.

Trump sprach von wechselseitigen Zöllen ­- also von einem Prinzip der Gegenseitigkeit. Viele Länder erschwerten die Einfuhr von US-Produkten, das könne man sich nicht länger bieten lassen. So werden chinesische Produkte mit einem Zoll von 34 Prozent belegt. In der Berechnung werden nicht nur die reinen Zölle einbezogen, sondern auch Handelshemmnisse wie Produktrichtlinien, Subventionen oder „Währungsmanipulation“.

Am Ende geht es Trump aber vor allem darum, das riesige US-Handelsdefizit abzubauen und Produktion in die USA zurückzuholen. Er machte das ganz anschaulich: „Eine Werft in China produziert mehr Schiffe als alle US-Werften zusammen.“ Computer, Smartphones oder Fernseher würden nicht mehr in den USA produziert. Das sei den USA weggenommen worden, so Trump. Das Handelsdefizit Deutschlands gegenüber den USA lag im Jahr 2024 bei 66,3 Milliarden Euro.

US-Präsident Donald Trump spricht während einer Veranstaltung zur Ankündigung neuer Zölle im Rosengarten des Weißen Hauses. Dort zeigt er eine Tafel mit den Zollhöhen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Was die Zölle für mitteldeutsche Firmen bedeutet, dürfte je nach Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Die Produkte werden in den USA teurer, sofern die hiesigen Hersteller die Preise nicht reduzieren. Das könnte zu Absatzrückgängen führen. Es ist aber auch möglich, dass etwa chinesische Produkte noch teurer werden und deutsche Produkte daher gefragter sind.

Die direkten Ausfuhren aus Sachsen-Anhalt in die USA lagen im Jahr 2024 bei etwa 900 Millionen Euro (4,2 Prozent der Gesamtausfuhren). Das entspricht dem neunten Platz bei den Ausfuhrländern. „Insbesondere die Metallindustrie und die Kunststoffherstellung sind eng mit der exportstarken Kfz-Branche verknüpft – ein großer Teil der dortigen Produkte findet so seinen Weg ins Ausland“, sagt Danny Bieräugel, Referent Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau.Als Trump Ende März die Zölle auf Autos aus der EU ankündigte, sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU): „Diese Zölle kommen absolut zur Unzeit. Der deutschen Autoindustrie geht es schon nicht gut." In Sachsen-Anhalt sind etwa 25.000 Menschen in der Autozulieferindustrie beschäftigt, sie ist einer der wichtigsten Zweige der Industrie.

Die wichtigsten Handelspartner der USA. dpa

„Unsere Zulieferer sind direkt von den Produktionsmengen der Autobauer abhängig. Wenn die Hersteller weniger Autos in die USA exportieren können, trifft das unsere Zulieferer direkt und hart“, sagte Schulze.

Von den großen Autobauern dürfte in Mitteldeutschland vor allem das Porsche-Werk in Leipzig betroffen sein. In der Messestadt werden die Sportlimousine Panamera und der SUV Macan gebaut. Auf Anfrage äußerte sich ein Porsche-Sprecher nicht dazu, wie viele Fahrzeuge für US-Kunden gebaut wurden. Nach Schätzungen dürfte es jedes dritte Auto sein. Denn Nordamerika war 2024 mit 86.541 Auslieferungen für Porsche insgesamt die größte Vertriebsregion – 28 Prozent aller Fahrzeuge wurden dorthin exportiert.

Die Exporte von deutschen Autos in den USA steigen - bisher. Foto: dpa

Profitieren könnten deutsche Firmen, die Werke in den USA haben, wie der Autozulieferer Ifa aus Haldensleben. Das Unternehmen stellt im Werk in Charleston im US-Staat South Carolina Längs- und Seitenwellen her, die die Kraft des Motors auf die Räder übertragen. Geschäftsführer Stefan Bultmann ist noch unsicher, wie sich die Zölle genau auswirken. Einerseits könnten die Aufträge von US-Kunden steigen, andererseits kauft auch das Ifa US-Werk viele Teile zu, die jetzt mit Zöllen belegt werden.

Nach Bultmanns Einschätzung könne wegen fehlender Rohstoffe, Maschinen und Arbeitskräfte die US-Produktion nicht über Nacht hochgefahren werden. Die steigenden Preise würden dagegen schnell wirksam.

Das dürfte auch Trumps größtes Problem werden. Die Rückverlagerung von Produktion in die USA ist ein langfristiger Prozess. Die US-Kunden werden aber recht schnell Preissteigerungen spüren. Trumps bisheriger Politikstil beruht allerdings auf unmittelbaren Effekten. Das funktioniert aber nicht überall. Den Krieg in der Ukraine wollte er in 24 Stunden beenden - was nicht so schnell geht. Die US-Industrie will er wieder groß machen - was nicht so schnell geht. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass die Zölle langfristig bestehen. Trump wird wohl Handelsdeals anstreben.

VNG produziert bald Wasserstoff

Der Leipziger Gas-Konzern VNG investiert vor allem in grüne Gase. Ein Elektrolyseur in Bad Lauchstädt geht dieses Jahr noch in Betrieb. Ein Großprojekt ist in Wittenberg geplant. Viel Geld verdient, wird bisher aber mit Erdgas.

Im Energiepark Bad Lauchstädt laufen die Arbeiten zum Bau eines Elektrolyseurs zur Wasserstoff-Produktion. Foto: MDR/Ralf Geißler

Genug Eier zu Ostern?

Werden Eier nun das, was Toilettenpapier zu Coronazeiten war? Wie angespannt die Lage in Sachsen-Anhalt ist und was wohl noch auf Verbraucher zukommen wird. (MZ)

Antje Brandt leitet mit ihrem Mann Braune’s Geflügelhof in Altenweddingen, Egeln und Schwaneberg in der Magdeburger Börde. Foto: Isabell Sparfeld

Lübeck statt Leipzig/Halle

Ryanair und andere wichtige Airlines haben Strecken am mitteldeutschen Flughafen gestrichen. An anderen deutschen Airports nehmen sie neue Linien auf. Warum hat die Region zu wenige attraktive Ziele? (MZ)

Die Grafik zeigt anschaulich, dass die Flughäfen alle einen ähnlichen Pandemie-Einbruch hatten. Gerade kleinere Flughäfen in Weeze und Paderborn (beide NRW) sind mit Ryanair aber wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Leipzig/Halle, Dresden und Bremen sind davon noch deutlich entfernt. Grafik: Büttner

Verbrenner-Aus auf Kippe

In der EU-Kommission zeichnet sich eine Wende an: Das Verbot von Auto-Motoren mit fossilen Brennstoffen ab 2035 könnte zurückgenommen werden. Auch in Sachsen-Anhalt sind die E-Auto-Verkäufe schwach. Welche Gründe das hat. (MZ)

Mieten steigen kräftig

Sachsen-Anhalt wird weniger, älter und ärmer. Wohnungsunternehmen kritisieren: Der Bund macht Politik nur für den Westen. Und Mieter müssen sich auf extrem hohe Nebenkosten einstellen. (MZ)

„So voll waren wir noch nie“

Die Leipziger Buchmesse am Limit: Hape Kerkeling ist in Leipzig auf dem Adels-Trip, Peter-Michael Diestel verkündet den Tod der Großparteien. Und die Messe feiert Besucherrekorde. (MZ)

Knapp 300.000 Besucher kamen auf die Leipziger Buchmesse. Foto: Jan Woitas/dpa

Sachsen streicht Mittel für Ifo

Seit 1993 analysiert das Ifo-Institut in Dresden die Wirtschaft Ostdeutschlands. Doch nun fehlen die Mittel. (MZ)

Ausbruch von Vogelgrippe

In Kemberg wurde die Geflügelpest nachgewiesen: 28.000 Tiere mussten getötet werden. Der Landkreis Wittenberg beginnt jetzt mit scharfen Kontrollen. (MZ)

1.500 neue Jobs?

Unweit der Leipziger Messe soll ein Bürokomplex gebaut werden, der komplett klimaneutral arbeitet. Auf einer Freifläche im Sachsenpark könnten dadurch mehr als 1500 Arbeitsplätze angesiedelt werden, sagt der Projektentwickler.

Früher Feuerwerk, heute Munition

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen traditionsreichen Standort in Sachsen-Anhalt: den ehemaligen VEB Pyrotechnik Silberhütte. Einblicke in eine Branche im Aufwind.

Das Werkgelände von Rheinmetall in Silberhütte. Foto: Rheinmetall

Messe in Erfurt plant Neubau

Vor allem bei Kongressen und Konzerten stößt das Messegelände in Erfurt an Kapazitätsgrenzen. Erweiterungspläne sind noch in einem frühen Stadium. (MZ)

Abbau von Lithium

Lithium gilt als strategischer Rohstoff und wird etwa für Batterien und Hightech-Produkte benötigt. Im Grenzgebiet von Sachsen und Tschechien ist der Abbau von Lithium-Erz geplant. (MZ)

Sachsens Pannenlinie

Bei den Fahrgästen liegen die Nerven blank: Auf der Strecke des Regional-Express RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz kommt es immer wieder zu erheblichen Störungen. Drei Probleme machen Betreiber und Passagieren zu schaffen. (SZ)