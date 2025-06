nun haben wir die 30 Grad Marke in diesem Jahr in Halle geknackt - zumindest fällt mir kein Tag ein, an dem es so warm war, wie heute, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich persönlich mag das warme Wetter, allerdings kommt mir der Wechsel von Regen und 17 Grad zu purem Sonnenschein und 31 Grad etwas zu plötzlich. Aber ich will nicht meckern, immerhin gehört der bevorstehende Sommer nach dem Frühling zu meiner Lieblingsjahreszeit.

Die Händel-Oase auf dem Marktplatz hat zum bisherigen Sommerfeeling übrigens gut beigetragen. Im Strandstuhl konnte man die Füße im Sand baumeln lassen und einen Hauch von Urlaub verspüren. Allerdings ist die Stimmung seit Freitag, dem 13., etwas getrübt. Wie die Stadtmarketinggesellschaft mitgeteilt hat, wurde die goldene Händel Statue gestohlen. Was genau passiert ist und wie es nun weiter geht, hat meine Kollegin Katja Pausch für Sie zusammengefasst.

Wenn Sie der Hitze etwas aus dem Weg gehen wollen, können Sie ab heute die neue Ausstellung im Salinemuseum besuchen. Dort werden die verschiedenen Modelle des Zukunftszentrums gezeigt, die am Wettbewerb teilgenommen haben. In der heutigen Ausgabe erhalten Sie schon einen ersten Einblick. Welches der Modelle gefällt Ihnen am besten? Schreiben Sie uns gerne an: [email protected]

Eine Besonderheit in der heutigen Ausgabe stellt unsere Panoramaseite im Lokalteil dar, die einige meiner Kollegen für Sie zusammengestellt haben. Denn nach der Preisverleihung des Esels, der auf Rosen geht am Freitagabend, stehen nun alle Gewinner fest. Werfen Sie einen Blick auf die einzelnen Projekte und erfahren Sie, was diese ausmacht.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und denken Sie an ausreichend Wasser und Sonnenschutz.

Luisa König