Sonderausstellung zum Zukunftszentrum Halle Dieses Modell hätten die Hallenser am liebsten auf dem Riebeckplatz gesehen

Die Sonderausstellung in der Saline zeigt alle eingereichten Arbeiten. Die 24 Finalisten sind mit ihren Modellen extra zu sehen. Was Besucher in den nächsten vier Wochen brauchen.