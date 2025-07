Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge in Mühlanger hat es Verletzte gegeben, darunter auch zwei Kinder. Was die Polizei jetzt zu dem Unfall sagt.

B187/Wittenberger Straße in Mühlanger wegen schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Verkehrsunfall am Nachmittag in der Wittenberger Straße in Mühlanger

Mühlanger/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Mühlanger sind am Dienstagnachmittag mehrere Menschen, darunter auch zwei Kinder, verletzt worden. Nach Angaben Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 187 in Fahrtrichtung Wittenberg.

Drei Fahrzeuge sind beschädigt worden (Foto: Jonas Lohrmann)

Eine 54-jährige Fahrerin eines BMW musste laut Polizei verkehrsbedingt hinter einem Lkw anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die hinter ihr fahrende 44-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia reagierte ebenfalls zu spät und prallte auf den VW.

Die BMW-Fahrerin sowie zwei im Skoda mitfahrende Kinder im Alter von acht und neun Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Skoda-Fahrerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem der Fahrzeuge hat der Airbag ausgelöst. (Foto: Jonas Lohrmann)

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 4.000 Euro am BMW und jeweils rund 10.000 Euro an VW und Skoda. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr rückte insgesamt mit zwölf Kameraden der Ortswehren Mühlanger und Gallin aus. Sie sicherten die Unfallstelle und banden auslaufende Flüssigkeiten. Die Bundesstraße musste für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.