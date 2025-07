Am hellichten Tag hat ein Unbekannter in Kochstedt seinen Müll entsorgt. Der Umweltdetektive der Stadt waren vor Ort.

Kochstedt/MZ. - Ein besonders dreister Fall illegaler Müllentsorgung beschäftigt derzeit den Sportverein TuS Kochstedt. Am Donnerstag, dem 24. Juli, wurde am helllichten Tag, in der Zeit zwischen 13 und 13.30 Uhr ein großer Haufen Sperrmüll von einem oder mehreren bisher Unbekannten auf dem Sportgelände entsorgt.