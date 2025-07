Als Achtklässlerin unterhielt Sigrid Kaufhold Brieffreundschaften nach Tschechien, Russland, Italien - und Frankreich. Die mit einem Jungen aus Calais hält nun bereits seit 63 Jahren an.

„The Beatles“-Platten vom Ärmelkanal: Eine Leunaer Teenagerin fand 1962 Brieffreund in Calais

Merseburg/Mz. - Es muss wohl die „Mickey Mouse“ gewesen sein, erinnert sich Sigrid Kaufhold. Die Westzeitschriften, die ihr auch ihre Mutter von Besuchen bei der Verwandtschaft in der BRD mitbrachte, zirkulierten damals. Und sie hatten eine Rubrik mit Kontakten für Brieffreundschaften. „Die waren mein Hobby“, blickt die 77-Jährige auf ihr 14-jähriges Ich zurück. „Ich war schon immer an Postkarten und Briefmarken interessiert.“ Also unterhielt sie Korrespondenzen nach Tschechien, Italien, Russland. Die brachen irgendwann ab. Doch die Adresse aus der „Mickey Mouse“ war der Anfang einer lebenslangen Freundschaft.