Der Leipziger Gas-Konzern VNG investiert vor allem in grüne Gase. Ein Großprojekt ist in Wittenberg geplant. Viel Geld verdient, wird bisher aber mit Erdgas.

Leipzig/MZ. - Der Leipziger Gaskonzern VNG treibt die Produktion von grünen Gasen voran. Das Unternehmen wird in diesem Jahr erstmals grünen Wasserstoff selbst produzieren und vermarkten. „Im dritten Quartal 2025 steht die Inbetriebnahme des 30-Megawatt-Elektrolyseurs in Bad Lauchstädt an“, sagte Technik-Vorstand Hans-Joachim Polk am Dienstag bei der Bilanzvorlage 2024 in Leipzig. Der im Saalekreis erzeugte grüne Wasserstoff werde an die Total-Energies-Raffinerie in Leuna geliefert.