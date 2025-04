HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 3. APRIL 2025

im Laufe des vergangenen Jahres wurden im Zuständigkeitsgebiet des Polizeireviers Halle insgesamt 26.598 Straftaten registriert. Das geht aus der nun veröffentlichten Kriminalstatistik für 2024 hervor. Das macht rund 72 Straftaten pro Tag. Allerdings ordnet die Polizei die Zahl auch ein - sie bedeutet nämlich einen deutlichen Rückgang der Straftaten in Halle im Vergleich zum Jahr davor. Die weiteren Informationen aus der Kriminalstatistik, etwa welche Straftaten am häufigsten begangen wurden und welcher Tätergruppe besonders herausstach, erfahren Sie in diesem Artikel.

Derweil bleibt die Polizei auch 2025 beschäftigt. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Magistrale haben die Beamten einen besonders rücksichtslosen Raser entdeckt. Er war beinah mit der doppelten Geschwindigkeit unterwegs, die eigentlich erlaubt war.

Trauer in Halles Club- und Kulturszene: Mit Frank Lausch und Per Jendryschik hat sie zwei Menschen verloren, die nicht nur als Musiker auf verschiedenen Bühnen Kultstatus hatten. Meine Kollegin Katja Pausch schreibt, was die beiden ausgezeichnet hat.

Bei Bauarbeiten an der neuen Grundschule Schimmelstraße in Halle ist eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht worden. Die Arbeiter stießen nämlich auf ein natürliches Kohle-Vorkommen. Die Entdeckung hat Folgen für die Baustelle. Mein Kollege Jonas Nayda klärt über den Fall auf.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst