was halten Sie von den Plänen für den Riebeckplatz? Ganz ehrlich: Ich rechne nicht mit einem Verkehrschaos und kann mir gut vorstellen, dass der Bau des Zukunftszentrums ordentlich Furore machen wird. Aber natürlich werden die erwarteten Hunderttausenden Besucher pro Jahr nicht nur allein wegen des Baus nach Halle kommen. Jetzt sind die Planer am Zug, endlich mehr über den Inhalt zu informieren. Wie Hallenser die Sache sehen, können Sie hier lesen.

Apropos Verkehr: Die nächste Straßenbaustelle steht Autofahrern in Halle jetzt bevor. Wer in der Saalestadt unterwegs ist, könnte zu dem Schluss kommen, das so gut wie keine Straße keine Schäden hat. Das veranlasst die CDU-Stadtratsfraktion zu Kritik. Dirk Skrzypczak verschafft Ihnen einen Überblick.

Aber es ist ja Wochenende, Zeit zum Durchatmen also. Was haben Sie denn Schönes vor? In meinem Falle wäre Gartenarbeit notwendig. Aber erst am Sonntag. Heute geht es für mich auf Exkursion mit dem Verein der Freunde der Bau- und Kunstdenkmale. Ein Ziel ist das neue Museum in Lützen. Ich bin schon sehr gespannt!

Ganz gleich, was Sie so planen: Ein angenehmes Wochenende Ihnen!

Annette Herold-Stolze