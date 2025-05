So sieht es nicht nur in der Reilstraße aus. Wo Krater besonders gefährlich sind, stehen Warnbaken.

Halle (Saale)/MZ - Seit Tagen werden Autofahrer an der Berliner Brücke in Richtung Halle Ost schon auf die Vollsperrung hingewiesen, die ab 7. bis 16. Mai gilt. Dann geht es hier für Autos und Busse nicht weiter, während die Straßenbahn weiterfahren darf. Grund für die Baustelle sind laut Stadtwerken Asphaltarbeiten an der Ecke zur Freiimfelder Straße. Bis zum 16. Mail sollen die Einschränkungen gelten. Auf der wichtigen West-Ost-Verbindung queren täglich Tausende Autos hier die Zugbildungsanlage. Ergo dürfte es auf den Umleitungen über die Volkmannstraße oder die Magdeburger Straße sowie am Riebeckplatz voll werden.