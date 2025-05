Wie das Zukunftszentrum in Halle aussehen soll, steht jetzt fest. Der Entwurf für den Bau stößt auf Interesse, von seinem Sinn ist aber längst nicht jeder überzeugt. Was Hallenser nun erwarten.

Halle (Saale)/MZ. - Sigrid und Klaus Wiescher aus Stuttgart nutzen das lange Wochenende mitsamt Brückentag für einen Halle-Besuch. Von ihrem Quartier spazieren die beiden am Freitagvormittag gerade das Riebeckplatz-Rondell entlang in Richtung Leipziger Straße. „Ist schon toll, was Halle da bekommen soll“, kommentiert Klaus Wiescher Bilder vom Siegerentwurf im Architekturwettbewerb für das Zukunftszentrum. „Die Stadt kann es sicher gut brauchen“, ist er sich nach ersten Erkundungen sicher. Halle habe viel zu bieten, aber es gebe wohl auch noch jede Menge Arbeit – und da könne ein Anziehungspunkt, wie es das Zukunftszentrum ja wohl werden solle, doch nur helfen.