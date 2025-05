nach dem Wochenende ist ja immer auch vor dem nächsten Wochenende. Und falls Sie dafür noch einen Tipp wollen, hätte ich einen: Es ist Museumsnacht. In Halle und in Leipzig. Am Montag wurde bei der Pressekonferenz für die Events, die gemeinsam stattfinden und auch zusammen gedacht sind, erklärt, was Besucher wissen sollten. Mein Kollege Dirk Skrzypczak klärt Sie auf. Und er geht zudem der Frage nach, ob der kostenlose Eintritt zu städtischen Museen, wie es ihn in Leipzig schon gibt, auch in Halle denkbar wäre.

Was nicht nur in Halle, aber eben auch in der Saalestadt wünschenswert wäre, ist Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderung sehen aktuell noch großen Handlungsbedarf, was Teilhabe und Inklusion angeht. Und mehr noch: Sie fordern die Barrierefreiheit auch ein. Am Montag wurde in Halle demonstriert. Mehr dazu erfahren Sie hier.

In Halles Osten wollen derweil mehrere Hundert Anwohner verhindern, dass bald eine neue Einrichtung für Jugendliche und Kinder in ihrer Nachbarschaft entsteht. Sie haben der Stadt eine Petition gegen eine Asylunterkunft übergeben. Die Stadt äußert sich dazu auf MZ-Nachfrage und stellt Dinge klar.

In Sorge sind Hallenser regelmäßig auch um ihr Stadtgrün - speziell um den Zustand der Dölauer Heide. Wie geht's Halles Stadtwald? Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat Halles Stadtförsterin befragt und dabei erfahren, warum in der Heide gemäht wird und Waldarbeiter gegen Knallerbsen ankämpfen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst