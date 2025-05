Petition gegen neue Jugendunterkunft in Reideburg an Halles OB überreicht

Eine Anwohnerin überreichte in der jüngsten Stadtratssitzung dem Oberbürgermeister Alexander Vogt die Petition.

Halle (Saale)/MZ - Eine Anwohnerin aus Reideburg hat Halles OB Alexander Vogt (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung eine Petition mit 397 Unterschriften überreicht. Die Petition richtet sich gegen die geplante Kinder- und Jugendeinrichtung im einstigen Bildungswerk in Halles östlichem Stadtteil und trägt den Titel „Petition gegen die Asylnutzung“. In Reideburg leben 2.580 Menschen.