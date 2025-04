Umstrittene neue Jugendeinrichtung: In Reideburg wird zu Protest aufgerufen

Im ehemaligen Bildungswerk in Reideburg sollen ab Juni Jugendliche betreut werden.

Halle (Saale)/MZ - Ein Protestflyer kursiert in sozialen Medien und richtet sich „an alle Reideburger“. Aufgerufen wird zum „Widerstand“ und konkret zur Teilnahme an einer Info-Veranstaltung von Stadt und Deutschem Roten Kreuz, zu der offiziell aber nur Bewohner aus den Straßen rund um das ehemalige Bildungswerk in der Paul-Singer-Straße eingeladen sind.