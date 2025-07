Bei heißen Temperaturen gibt es kaum einen besseren Ort als den Hohenweidener See, um der Hitze zu entkommen. Wer dabei nicht nur baden, sondern auch etwas Neues ausprobieren will, kann sich auf Wasserskiern versuchen. MZ-Redakteur Sebastian Meyer hat sich an der Anlage von Manuela Wolke zum ersten Mal auf die Ski gewagt. Wie es ihm dabei erging.

Wasserski am Hohenweidener See: Wie schwer ist der Einstieg als Anfänger?

Hohenweiden/MZ. - Auf dem Thermometer stehen knapp 30 Grad, Schattenplätze sind auch nur sehr begrenzt, und nicht einmal die Klimaanlage kommt noch wirklich effektiv gegen die Hitze an. Wohin flüchtet man dann also, um den Sonnenstrahlen zu entkommen? Ins Wasser natürlich. So habe ich es zumindest gemacht. Mein Zufluchtsort: der Hohenweidener See, genauer gesagt die Wasserskianlage von Manuela Wolke direkt am Ufer des Sees.